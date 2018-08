En Inglaterra rajan de Morata: “No asusta a ningún central”

Varios ex futbolistas y los aficionados del Chelsea critican duramente a Álvaro Morata

El Chelsea caía derrotado por 0-2 frente al Manchester City en la Community Shield y las críticas cayeron sobre Álvaro Morata, que no fue capaz de liderar el ataque del conjunto dirigido por Maurizio Sarri.

Varios ex futbolistas, ahora comentaristas en televisión, criticaron duramente al delantero español. Uno de ellos fue Chris Sutton, ex ariete del Blackburn. “Sarri se entregó a un Morata que pareció, de nuevo, falto de confianza”, comenzó opinando. “En partidos como este necesitas que los jugadores importantes den un golpe sobre la mesa y Morata desapareció”, añadió.

La más dura fue la del mítico central Rio Ferdinand. “Desde el punto de vista de un central, Morata no te asusta”, dijo el ex del Manchester United. “A menos que le metas un balón en profundidad, no es efectivo”, agregó el que fuera red devil, que va en sintonía de lo que comienzan a pensar los aficionados del Chelsea.

“Tenemos 29 problemas con Morata”, decía una pancarta de un aficionado que se desplazó a ver el partido en directo haciendo referencia al nuevo dorsal del delantero del Chelsea.

Hace unos días, Álvaro Morata se abría en una entrevista hablando sobre los malos momentos que ha pasado durante la pasada temporada. Sin prácticamente tiempo para verle en este nuevo curso, las críticas continúan llegando. “Sarri necesita un ‘9’. No veo a Morata en este papel, no le veo con el deseo de ser un jugador de equipo”, dijo Richard Dunne. “Estuvo desastroso. Horrible”, aseveró el ex del Aston Villa.