Morata: “No quería salir de casa ni escuchar a nadie”

Álvaro Morata hizo una desgarradora confesión acerca de su primera temporada en el Chelsea, que precisamente no salió como esperaba al quedarse fuera del Mundial y perder la titularidad. “Tenía un bloqueo en la cabeza y no quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Sólo quería quedarme en casa”, aseguró.

Morata no se adaptó como esperaba al Chelsea tras un traspaso de 85 millones de euros. “Probablemente no fue depresión, pero sí algo similar. En el fútbol todo es cuestión de la cabeza y en el último año sufrí en este aspecto, porque vine al Chelsea con muchas expectativas, con mucha presión”, afirmó en The Mirror.

Pese a todo, el canterano del Real Madrid tiene claro que va a triunfar en Inglaterra. “Lo más fácil hubiera sido dejar el Chelsea este año. Pude haber vuelto a Italia. Mi esposa, además, es italiana. También pude haber regresado a España. Tuve muchas ofertas, más dinero… Pero quiero pelear. Quiero cambiar el pasado y decidí quedarme en el Chelsea“, añadió.

Por último, Morata habló de su reciente paternidad, que le ha cambiado la vida y hasta le ha hecho hasta cambiar de número. “Es la mejor sensación de mi vida. ¡Leonardo es tranquilo y Alessandro está un poco loco! Lo único que tengo ahora en mi cabeza es marca, marcar y marcar. Y luego volver a casa y quedarme con mis bebés y mi esposa”, zanjó.