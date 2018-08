El balón de la Champions llevará la bandera de España

Según la página Footy Headlines, se ha filtrado el balón con el que se jugará la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2018/2019 así como la fase final de dicha competición. Este último está inspirado en los colores de la bandera de España, un guiño a la sede en la que se disputará la final el próximo 1 de junio: el Wanda Metropolitano, situado en la capital española.

A falta de confirmación oficial, ya se sabe cómo serán los balones con los que se jugará la próxima temporada en la Champions League. La página Footy Headlines ha mostrado unas imágenes de los esféricos que ha diseñado la marca Adidas para dicha competición. El diseño es diferente al de años anteriores, en esta ocasión el color se traslada de las estrellas a los hexágonos. Tanto la estructura como el material son similares al utilizado en el Telstar18 que se usó durante el Mundial de Rusia.

