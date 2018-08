En el Manchester United no están muy seguros de que José Mourinho vaya a cumplir los dos años de contrato que le quedan al frente del banquillo de Old Trafford. Las apuestas sitúan al portugués como uno de los favoritos a perder su puesto esta temporada y en el club ya se maneja el nombre de su sustituto ideal en caso de que el de Setúbal se marche: Zinedine Zidane.

Ni siquiera la victoria del United ante el Real Madrid en la International Champions Cup (2-1) ha servido para apaciguar los ánimos en el club inglés. Los de Mourinho ganaron gracias a los goles de Alexis Sánchez y Ander Herrera y la falta de puntería de los de Lopetegui, pero el fútbol de los ingleses estuvo lejos de brillar.

Las declaraciones tras la derrota del United ante el Liverpool en las que Mourinho mostró abiertamente su enfado por la política de fichajes del club han dejado malas sensaciones tanto en la directiva como dentro del propio vestuario. Por ello, empieza a estar en el aire la idea de que es posible que el de Setúbal no cumpla con los dos años que le quedan de contrato al frente del banquillo del United.

Según publica el diario The Sun, fuentes del club habrían señalado que tienen claro quién sería el candidato ideal para sustituir al portugués en caso de que éste se marchara: Zinedine Zidane. El técnico galo no sólo gusta por su brillante palmarés –es el único entrenador en la historia que ha conquistado tres Champions seguidas–, sino que además llegaría libre pues decidió tomarse un año sabático tras dejar al Real Madrid.

Por el momento, Zidane no piensa en nada más que descansar y alejarse del huracán mediático, pero su nombre está en la agenda del United ante una eventual salida de Mourinho. La actitud del técnico, muy crítico con sus jugadores -algo que ya arrastra desde el año pasado-, está provocando el descontento y malestar en la plantilla del United y si no se reconduce la situación y llegan títulos en la próxima temporada, The Special One, podría salir de Old Trafford.