La Juve no ganaría la Champions hasta que Cristiano tuviera 38 años

Los internautas recuerdan a la afición de la Juventus que Cristiano Ronaldo necesitó cinco temporadas para conquistar su primera Champions con el United y con el Real Madrid, respectivamente

La Juventus de Turín se ha aferrado a Cristiano Ronaldo como la mejor opción para conquistar la Champions League, un trofeo que se les resiste desde hace más de 20 años. Sin embargo, estos días circula por las redes sociales un dato que ha hecho poner “nerviosa” a la afición juventina: el portugués necesita cinco temporadas para conquistar una primera Champions con un nuevo club. Así le pasó en el United y en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y la Champions League. Un binomio que no se entiende el uno sin el otro. Por ello, la Juventus de Turín se lanzó a por el delantero portugués este verano revolucionando el mercado de fichajes y el fútbol italiano. La Vecchia Signora ve en el de Madeira su oportunidad más clara de conquistar por fin la Orejona, algo que los italianos no logran desde 1996.

“La Champions debería llamarse CR7 Champions League”, así de rotundo se mostró el delantero portugués tras la final de Kiev en la que el Madrid conquistó la Decimotercera gracias al gol de Benzema y el doblete de Bale. El portugués cuenta con cinco Champions en su palmarés personal y es el máximo anotador en la historia de la competición. Por ello la Juventus confía en que el 7 bianconero les ayude a conquistar el cielo de Europa.

Pero los internautas no han tardado en sacar a relucir un dato que empaña la efectividad del portugués a la hora de conquistar la Champions y que, de cumplirse de nuevo, supondría que Cristiano no conquistaría la Orejona con la Juve hasta que tuviera 38 años. En efecto, el primer éxito en Europa para el luso con la elástica del United llegó en 2008, cuando Cristiano llevaba ya 5 temporadas con los ingleses. El mismo tiempo que necesitó en el Real Madrid para volver a conquistar Europa. El portugués llegó en el verano de 2009 y no fue hasta la temporada 2013/2014 cuando conquistó la Décima en la final de Lisboa.

“Cristiano necesita 5 temporadas para ganar la Champions con un nuevo equipo y la Juventus lo ha contratado para 4 años“, se burlan los aficionados al calcio italiano contrarios al equipo bianconero. Los seguidores de la Juve y del portugués en particular son más optimistas dado el salto de calidad que alcanzó en su etapa en el Santiago Bernabéu y que ha conquistado con los blancos cuatro de las últimas cinco Champions. El tiempo dirá si se cumple la estadística…