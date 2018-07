Mourinho, tras ser goleado por el Liverpool: “No hubiera gastado mi dinero para ver este partido”

Mourinho aseguró tras el partido que si él fuera aficionado no habría ido al estadio

José Mourinho se mostró muy crítico tras la derrota en la International Champions Cup frente al Liverpool por 4-1. “El ambiente era bueno, pero si yo fuera ellos, no habría venido. No hubiera gastado mi dinero para ver a estos dos equipos. En el Chelsea- Inter la gente prefirió ir a la playa y el estadio estaba vacío. Estas personas que vinieron al estadio demostraron lo que aman a este club. Es fantástico”.

Al técnico portugués no le gustó nada lo que vio en el campo y cargó contra sus propios jugadores, asegurando que “este no es nuestro equipo, no es nuestra plantilla. La mayoría de los que han jugado no van a jugar. Algunos de ellos ni siquiera van a pertenecer a esta plantilla. La acumulación de partidos está matando a mis chicos”.

“Tenemos cuatro o cinco jugadores que están muertos porque se preocupan por el club y por el equipo. Intentan darlo todo y se arriesgan porque no quieren que los chavales jueguen contra el Milan, Liverpool y Real Madrid. No quieren eso. Así que intentamos jugar estos partidos lo mejor posible”, agregó el preparador del Manchester United.

Por último, Mourinho aprovechó para hablar de dos jugadores que no han podido estar en este encuentro por diferentes motivos, Martial y Antonio Valencia. Sobre el delantero explicó que “él tuvo un bebé y llegó hermoso y lleno de salud, gracias a dios. Pero él debería estar ya aquí y no está”.

En cuanto al extremo ecuatoriano dijo que tras lesionarse al inicio de la pretemporada que “sólo espero que los chicos que se vayan de vacaciones se cuiden un poco y hagan lo que han hecho compañeros como Rashford y Jone, que volvieron antes para ayudar al equipo porque vamos a comenzar la temporada con problemas“.