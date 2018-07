El futbolista argentino Centurión reconoce su gusto por las armas y el consumo de drogas

Ricardo Centurión, jugador argentino de Racing de Avellaneda y que estuvo muy cerca de fichar por el Málaga, habló sobre su infancia difícil en el programa Podemos Hablar. El talentoso centrocampista reconoció haberse relacionado con armas en su niñez, así como también de sus escarceos con las drogas.

“Me gustaban las armas por que es lo que tenía en casa”, reconoció Centurión, al mismo tiempo que se desmarcó de haber cometido delito alguno en su vida. “Probé la marihuana al inicio de mi carrera”, afirmó el jugador de 25 años.

“Seguí cruzando el semáforo en rojo y me pararon siete patrulleros”, completó Centurión en su discurso sobre la última de sus polémicas con la policía, tras una noche de fiesta en la que acabó retenido y huyendo.

