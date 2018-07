Maradona la vuelve a liar: entra en directo y llama “ladrón” y “drogadicto” a su sobrino

Maradona entró en directo en un programa de la televisión argentina para arremeter contra su sobrino, al que acusó de ser "el cagón más grande del mundo". Maradona acusó a su sobrino de robarle dinero y romperle coches

Diego Armando Maradona sigue dando que hablar, aunque esta vez no fue por su estado. El Pelusa entró en directo en un programa de la televisión argentina para arremeter contra su sobrino, al que llamó “drogadicto” y “ladrón” y le acusó de haberle robado dinero. “Estoy mirando al cagón número uno”, dijo.

“Estoy viendo como ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver, que a mi no me ve hace un montón de tiempo, que me rompió un montón de autos, me robó plata, y es el cagón más grande del mundo, porque se esconde“, añadió.

EN VIDEO | Maradona llama "ladrón" y "drogadicto" a su sobrino en un programa de televisión en directo:

"Me rompió un montón de autos, me robó plata, y es el cagón más grande del mundo, porque se esconde", acusó el exfutbolista y seleccionador argentino. pic.twitter.com/coUw0t5Cp5 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) July 27, 2018

El ex jugador argentino no se mordió la lengua al hablar del hijo de su hermana. A Maradona no le gustaron los comentarios contra su persona y decidió entrar en directo para responderle. Esta es otra salida de tono del astro argentino, después de ser protagonista en el Mundial por su espectáculo en Argentina – Nigeria.