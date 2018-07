Karius se siente traicionado por Klopp y quiere irse del Liverpool

Karius cree que el entrenador debería haberle comunicado antes su decisión de fichar a otro portero Atraviesa un momento muy complicado y las críticas no arrecian

Loris Karius está en el ojo del huracán desde la final de la Champions League. Su desafortunada actuación ante el Real Madrid generó mucho ruido, y todavía quedan secuelas de aquello. De hecho, el Liverpool no confiaba ya en el alemán y se ha gastado más de 70 millones de euros en Alisson Becker para reforzar la portería. Un movimiento que no ha gustado nada a Karius, que se siente traicionado por su compatriota Jurgen Klopp según The Telegraph.

Tanto es así que el meta teutón quiere marcharse del Liverpool este verano. No quiero ser el segundo portero y espera recibir alguna propuesta interesante para salir antes del 9 de agosto, fecha en la que echa el cierre el mercado de fichajes en Inglaterra. Karius está muy decepcionado con Klopp, que no ha dudado en anunciar públicamente que Alisson será su portero titular el próximo curso. Además, el arquero considera que su entrenador debería haberle comunicado las intenciones de fichar otro portero.

Todo ello hace que Karius quiera abandonar la disciplina red. Pero no se antoja fácil que le lleguen demasiadas ofertas interesantes a Karius tras los errores en la final de Champions y el dubitativo arranque de pretemporada que está protagonizando. “¿El fichaje de Alisson? Por supuesto que no es perfecto para mí, pero no puedo decir mucho más. No puedo decir ahora qué haré, todavía queda tiempo”, dijo hace unos días refiriéndose a la posibilidad de irse del Liverpool.

El alemán atraviesa un momento muy complicado en lo deportivo y también en lo personal, pues las críticas no arrecian, y ha sido defendido públicamente hasta por Iker Casillas. Tras el amistoso ante el Borussia Dortmund fue él mismo quien se defendió a través de las redes sociales con esta reflexión: “Para esas personas que se divierten viendo a otra gente fallar o sufrir, lo siento por vosotros. Sea lo que sea lo que ocurra en vuestras vida para generar ese odio y ese enfado, deseo que eso pase y que os ocurran cosas buenas”.