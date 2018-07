Confirman un affaire entre Maradona y la mujer de Icardi

Una presentadora argentina aseguró que fue "testigo auditiva" de la relación entre Maradona y Wanda Nara Hoy es pareja sentimental de Mauro Icardi y en su día lo fue de Máxi López

Diego Armando Maradona y Wanda Nara tuvieron en su día un affaire. Esto es algo que es un secreto a voces en argentina y la presentadora de televisión Mirtha Legrand se ha encargado de confirmarlo asegurando que fue “testigo auditiva” de este suceso.

“Yo estaba haciendo unos almuerzos en Mar del Plata, en el (hotel) Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ‘¿Por qué no me invitás a tu programa?’, me dijo, y yo le respondí. ‘¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'”, dijo la periodista sobre la posible relación de ambos. “Yo estaba en la suite presidencial y ellos al lado, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, yo no sé qué hacían. Esto que cuento es verdad, pasó hace años”, agregó la presentadora sobre lo sucedido aquella noche.

Y es que Wanda Nara saltó a la fama el pasado 2006 después de haber sido relacionada con El Pelusa. Desde ahí, comenzó una relación con el ex del Barcelona, Maxi López, y a día de hoy comparte su vida con el capitán del Inter de Milán, Mauro Icardi, al que también le lleva sus asuntos. Es más, si el Real Madrid quiere fichar a uno de los delanteros más prometedores del mundo, tendrá que lidiar con ella y esto parece que no hace mucha gracia en las oficinas del Bernabéu.