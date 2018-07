Casillas revoluciona Twitter asegurando que el hombre no pisó la Luna

Iker Casillas creó una encuesta en Twitter para que la gente se posicionara: el hombre sí pisó la Luna o fue un montaje.

Iker Casillas continúa de lo más activo en las redes sociales. El guardameta acostumbra a compartir su opinión acerca de diversos temas, no sólo futbolísticos. En la noche del lunes hizo público un debate que mantenía durante la cena con sus amigos: ¿Realmente el hombre pisó la Luna hace cerca de 50 años? . Iker confesó que piensa que no es verdad, una opinión que no dejó indiferente a muchos.

“El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos… discutiendo sobre ello. ¡Elevo la tertulia a público! ¿Creéis que se pisó? ¡Yo no!”, fue el mensaje que Iker Casillas colgó en su cuenta oficial de Twitter el lunes por la noche. El guardameta del Oporto creó una encuesta, una herramienta propia de esta famosa red social: “Se pisó la Luna en el 69” o “No, nos la colaron”, invitaba a elegir el ex capitán de la selección española.

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos… discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de julio de 2018

La puesta en duda de la llegada del hombre a la Luna en 1969 no dejó indiferente a nadie, y muchos de los internautas, hasta unos 160 mil aproximadamente, participaron en la encuesta creada por el ex portero del Real Madrid. Pero su publicación también obtuvo muchos comentarios, algunos de ellos daban pruebas de que el hombre sí llego a la Luna. Como el vídeo que colgó Aleix Riveiro. “Hola Iker, te invito a leer este hilo en el que expliqué que sí, por extraño e imposible que parezca, era mucho más fácil ir a la Luna en 1969 que fingirlo en TV”. Más tarde comentó que el guardameta le había dado a “me gusta” al vídeo que había compartido.

Pues @IkerCasillas le ha dado me gusta al tweet sobre el vídeo, así que espero que lo vea, si le apetece, y si tiene dudas, que se anime a preguntar ☺️ — Alex Riveiro (@alex_riveiro) 24 de julio de 2018



Por supuesto, no faltó el humor y también las críticas hacia el portero del Oporto. Desde la “llegada” de Neymar a la Luna, Iker atrapando la Luna o mensajes con los que algunos aprovecharon para atizar al portero. “Tú cuando algo va por alto no te enteras de nada”, comentaba uno de los internautas.

Tú cuando algo va por alto no te enteras de nada. — Julen (@NDrakeRM7) 24 de julio de 2018