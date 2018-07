Ozil se retira de la selección alemana alegando “racismo y falta de respeto”

Mesut Ozil no volverá a vestir la camiseta de Alemania. El centrocampista teutón anunció su retirada de la selección teutona con carácter inmediato, alegando sentimientos de racismo y falta de respeto claves para tomar esta decisión con tan solo 30 años.

Después de su polémico posado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, las críticas se multiplicaron hacia la figura de Ozil y de su compañero en Alemania, Ilkay Gundogan, también de origen turco. Esta vorágine de improperios vertidos hacia el jugador son uno de los motivos por los cuales ha tomado tan drástica decisión. Mesut aseguró en un comunicado que volvería a tomarse una foto con el mandatario, con el que afirmó hablar sólo de fútbol.

Ozil publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que explicaba la situación. “Sé que puede resultar difícil de entender, porque en muchas culturas el líder político no puede pensarse separado de la persona. Pero en este caso es diferente. Independientemente del resultado de las elecciones anteriores o de otras precedentes, volvería a tomarme la foto”, rezaba en el escrito, que ha precedido a su decisión de retirarse de la selección.

“Soy jugador de fútbol, no soy político y nuestro encuentro no era un respaldo político. De hecho, solo hablamos de lo solemos hablar cada vez que coincidimos: de fútbol. A pesar de que los medios alemanes dieron una imagen algo diferente, la verdad es que si no me hubiese reunido con el presidente, hubiese sido irrespetuoso con las raíces de mis antepasados, que sé que estarían orgullosos de dónde estoy hoy en día”, añadió.