El director deportivo del Huesca: “Semedo está en forma… ha jugado partidos en la cárcel”

Rubén Semedo se ha convertido recientemente en nuevo fichaje del Huesca y el director deportivo del club, Emilio Vega, afirma que se encuentra en un buen estado de forma Semedo llega al Huesca en calidad de cedido, sin opción de compra

Rubén Semedo se ha convertido recientemente en nuevo fichaje del Huesca, que jugará la próxima temporada en la Liga Santander tras ascender el pasado curso de forma directa al ser segundo en la Liga 123. El director deportivo del cuadro aragonés Emilio Vega ha reconocido en El Larguero que el central llega en un buen estado de forma: “Semedo está muy fuerte físicamente, sin agujetas, incluso ha jugado algún partido en la cárcel“.

La operación ha desatado la polémica, puesto que el jugador había salido de prisión hacía tan solo una semana. El portugués se encontraba entre rejas por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia. Tras 142 días en prisión preventiva salió de la Centro Penitenciario de Picassent, en busca de continuar su carrera como futbolista y el Huesca le ha acogido con los brazos abiertos.

Emilio Vega ha reconocido durante su entrevista que “Semedo llega cedido pero sin opción de compra. El Huesca se hace cargo de parte de la ficha del jugador”. Además, afirma que desde el inicio consideraron la posibilidad de hacerse con su fichaje. “Tuvimos claro desde el principio que Semedo podía ser una buena opción”.

A pesar de haber estado en la cárcel, el club oscense no tuvo reparos en fichar a Semedo: “El Huesca y la ciudad es diferente. Históricamente hemos acogido a jugadores que en otros sitios habría costado más”. “No somos jueces. No quiero hablar de hipótesis, pero somos un club serio. ¿Si existe una cláusula liberatoria para el Huesca si Semedo es condenado? No lo puedo desvelar, pero hay un régimen interno”, añadió.

Al ser preguntado si van a hacerle un seguimiento fuera de los terrenos de juego, el director deportivo de la entidad reconoció que eso no va a suceder ni con Semedo ni con ningún otro futbolista del Huesca: “No sé va a hacer ningún tipo de seguimiento de la vida extra-deportiva de Semedo. No vamos a poner a nadie detrás de ningún jugador”.