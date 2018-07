Xavi: “Lo de ser seleccionador era una tontería, no tengo ni el carnet”

Xavi ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo' donde ha hablado sobre sus posibilidades de ser seleccionador. "Eso fue una tontería, a cualquiera le gusta que piensen en ti pero es que no tengo ni el carnet necesario para entrenar a la selección", ha dicho

Xavi ha vuelto a hablar sobre su futuro como entrenador en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. El ex del Barcelona, que incluso sonó para dirigir a la selección española, ha dejado claro que eso “fue una tontería” ya que ni siquiera tiene el carnet de entrenador.

“Eso fue una tontería, a cualquiera le gusta que piensen en ti pero es que no tengo ni el carnet necesario para entrenar a la selección”, ha dicho el campeón del mundo y dos veces de Europa que también ha querido opinar sobre su futuro en el banquillo del Camp Nou, algo que se lleva comentando desde que dijera adiós al club culé en verano de 2015.

“Como entrenador soy una incógnita. Ni yo mismo sé si serviré, me gusta mucho el fútbol y tengo mucha experiencia, pero tengo que probarme a mí mismo. Partiré de cero y es una etapa que aún no ha empezado, de momento me estoy sacando los títulos”, apuntó.

Sobre su retira dijo que: “Medio año más seguro seguiré jugando seguro. Y en diciembre decidiré, si me encuentro muy bien como ahora seguiré media temporada más, hasta el verano”.