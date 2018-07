Fernando Alonso: “En 2021 no estaré en la Fórmula 1”

El piloto asturiano ha dejado claro que el final de su carrera ya tiene fecha en una charla ante diversos medios de comunicación tras la jornada de clasificación del GP de Alemania

Fernando Alonso ya ha puesto fecha a su retirada. Al menos, este sábado ha dejado claro en la fecha en la que ya no competirá en Fórmula 1. Y es que en una charla ante diversos medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport, el bicampeón del mundo ha dejado claro que en “2021” ya no estará en el Gran Circo.

Todo ha surgido cuando el piloto español ha sido cuestionado sobre las nuevas reglas que llegan a la Fórmula 1, concretamente al cambio de llantas que pasarán a ser de 18 pulgadas. Sobre este tema, el asturiano ha dejado claro que: “No lo sé. No es muy importante. No estaré aquí en 2021, así que no me importa”.

Pero incluso su retirada podría ser antes. Después del verano hará oficial si continúa en el Gran Circo la próxima temporada e incluso se rumorea que podría centrarse en conseguir la Triple Corona del Automovilismo. Para ello sólo necesita conseguir la victoria en las 500 millas de Indianápolis….