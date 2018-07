El efecto Cristiano ya se nota en Turín: abonos agotados

Un 95% de los abonados renovó, una tasa superior a la de la pasada temporada.

Aún faltan unas semanas para que arranque la Serie A, pero nadie en Turín quiere perderse un espectáculo asegurado especialmente con la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo. La Juventus ha colgado el cartel de “Abonos agotados” y ha registrado una tasa de renovación del 95%, superior a la de la pasada campaña.

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín ha aumentado la emoción en el campeonato doméstico italiano, pero especialmente en la afición de la Vecchia Signora. Los aficionados del conjunto bianconero están muy ilusionados con la llegada de un jugador de la talla del portugués y eso se ha hecho notar en la campaña de abonos para la próxima temporada, la primera en la Seria A para el de Madeira.

Los aficionados tuvieron oportunidad de renovar sus abonos del 4 al 18 de julio y la tasa alcanzada fue del 95% de renovación, superior a la de la pasada temporada, según el propio club. En lo que respecta a los nuevos abonos, en apenas unas horas se agotaron todos.

“Los socios Juventus Official Fan Club y Member han sido los únicos en conseguir nuevos abonos disponibles este año. De hecho, no habrá ninguna fase de venta de abonos abierta al público general”, explica la nota del conjunto turinés. No obstante, en cada partido que la Vecchia Signora juegue en casa, sacará a la venta 12.000 entradas para público general.

Falta poco menos de un mes para que arranque la defensa del Scudetto por parte de la Juventus y el club ya celebra el éxito con los abonos. “Ya se ha alcanzado el objetivo de los 25.300 abonos, que sumados a los 4.000 premium suman un total de 29.300 abonados por temporada“, apuntan en la web oficial del campeón de la Serie A.