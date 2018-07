Luis Enrique: “Si pagáis un buen restaurante, pero bueno de verdad, yo como con cada uno de los periodistas”

Luis Enrique habla de su relación con los medios en su presentación como seleccionador de España.

Luis Enrique Martínez habló por primera vez como seleccionador de España y habló de la relación que tendrá con los periodistas. El ex técnico culé, que acabó muy quemado de su última etapa en el Barcelona llegando al insulto dialéctico con algunos de ellos, pronunció un discurso conciliador y hasta se permitió bromear.

“Si pagáis un buen restaurante, pero bueno de verdad, yo como con cada uno de los periodistas“, dijo el nuevo seleccionador antes de responder a la pregunta de su relación con los informadores y la afición. “No creo que tenga que ser simpático con vosotros. Mis amigos dicen que fuera de las cámaras que soy simpático”, aseveró el técnico en un discurso ambiguo.

Eso sí, el técnico quiso corregir al periodista y quitar a la afición del mundo paquete que los medios de comunicación. “Con la afición nunca he tenido ningún problema. Me han dado la enhorabuena en las diferentes ciudades que he ido y me han dado mucho cariño. De verdad que con ellos no espero ningún problema”, zanjó.