Luis Enrique, presentado como seleccionador: “Habrá cambio generacional”

Luis Enrique Martínez fue presentado como nuevo seleccionador español

Luis Enrique Martínez fue presentado como nuevo seleccionador español en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y a Molina, director deportivo. El entrenador asturiano se compromete con el combinado nacional hasta 2020 y tiene como principal objetivo guiar al equipo de todos a la Eurocopa que se disputará dentro de dos años.

El Lucho llega al banquillo de España con la experiencia suficiente después de una trayectoria labrada desde abajo, con tres temporadas en el Barcelona B (2008-2011), la Roma (2011-12), Celta (2013-14) y el primer equipo del Barça (2014-17), donde ganó todos los títulos: Champions, Liga, Copa, Supercopas de Europa y de España y Mundial de Clubes. Gracias a su buen hacer como técnico azulgrana, fue elegido el mejor entrenador del mundo en 2015.

El nuevo seleccionador debutará el 8 de septiembre frente a Inglaterra en Wembley. Será el primer encuentro de la nueva Liga de Naciones de la UEFA. Unos días después, el 11 del mismo mes, vivirá su puesta de largo en territorio nacional, concretamente en el Martínez Valero de Elche. España se medirá a Croacia es día.

“En primer lugar siempre es muy agradable dar un repaso a lo que fue mi carrera como jugador del fútbol, como jugador de la Selección. Sólo quiero agradecerle al presidente su confianza. Se lo que significa ser seleccionador. He vivido mucho tiempo en esta casa, que está renovada y es impresionante. Intentaré hacer lo mejor posible a la Selección. Tengo muchas ganas y aquí estamos para tratar de conquistar los futuros retos”, aseguró el seleccionador español.

Qué le ha faltado a la Selección

“Hoy es el día de mi presentación y es un día de alegría. Vamos a analizar lo que ha pasado en el pasado, pero me gustaría recalcar el trabajo que han hecho Lopetegui e Hierro. Les agradezco todo lo que puedo recibir, ya que hay gente muy preparada. El fútbol es continua renovación y, aunque España tiene jugadores muy buenos, llevamos tres años sin poder ganar nada. Con el Barcelona ya me tocó evolucionar y ahora, tras el Mundial, tendré que valorar lo que es mejor de cara a ser competitiva en dos años”.

Papel de los jugadores

“Me gusta hablar mucho con los jugadores. Es de lo que más me gusta. Son jóvenes y te transmiten ilusión por muchas cosas, pero evidentemente cada jugador tiene una visión individual. Nuestro objetivo es facilitarle las cosas a los jugadores. Habrá un poco de todo”.

Qué es ser seleccionador

“Esto implica una identificación clara con lo que representamos, jugar por nuestro país. Siempre he manifestado que era uno de los cargos que me apetecían y creo que es ilusionaste. No he hablado con ningún jugador porque nos hemos encargado de recoger información, de conocer a la RFEF, para saber como está todo. Tenemos una Selección de un altísimo nivel y por detrás vienen muy buenos jugadores. Tenemos todos los mimbres para seguir haciendo buen fútbol”.

Relación con la prensa

“Hay mucha expectación con esto. Intentaré trataros como soy yo. Soy cercano, en un puesto como este intentaré ser profesional, no el más simpático, y buscaré hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo separaría mi relación con la prensa y con la afición. Con la gente nunca he tenido problemas”.

Estilo de juego

“Se puede evolucionar y yo ya lo hice en el Barcelona. Ser una referencia significa que todos te estudian y todos saben como eres, y vamos a seguir así. Queremos reforzar ese perfil, pero vamos a darle matices. Hay que generar más, defender mejor, tener más profundidad… Y la Selección se tiene que parece, en la medida de lo posible, a un equipo”.

Piqué

“Este es un caso diferente porque se pronunció hace dos años sobre su deseo de dejar la Selección. Hay que analizar cara caso de manera individual y a mi me gustaría contar con todos. Es evidente que hay que respetar el sentimiento de cada jugador”.

Cambios

“Hay que respetar lo que han hecho los demás. Veréis los cambios, a nivel táctico se pueden hacer muchas cosas. Hay aspectos a mejorar, saber que sienten los jugadores y a nivel táctico se pueden mejorar muchas cosas”.

Despedida de Lopetegui

“Eso pertenece al pasado. Fueron situaciones diferentes y no creo que tenga que comentar nada. Puedo comentar la ilusión con la que me han recibido a la RFEF y miro el mundo con optimismo. El pasado pertenece al pasado”.

Cambio generacional

“La palabra fracaso es muy fea. En el deporte siempre he sido reacio a decidir eso, porque parece que ni lo has intentado. Es cierto que los resultados no son buenos, porque veníamos de ganarlo todo, pero yo hablaría de decepciones y de momentos delicados. Pienso que podemos mejorar mucho, no habrá revolución, pero sí cambios. Viene gente a la que daremos confianza y habrá un poco de todo. Vamos a intentar ser justos”.

Mano dura

“Hay veces que hay que tener mano blanda, otras veces no. Yo trato diferente a mis tres hijos, imagínate la Selección. A alguno le tendré que espabilar y a otro dar un besazo. Cuando haya que meter mano dura no habrá problema. No soy amigo de poner normas, pero habrá algunas de convivencia mínimas que tenemos que respetar todos”.

Sergio Ramos y De Gea

“Hoy es el día de mi presentación. Se ha hablado de Piqué porque creo que era de interés, pero el resto lo dejamos para más adelante. Los capitanes son los que más partidos llevan. Máximo respeto por los que han vestido más veces la camiseta. Que yo sepa no tengo ningún problema con ningún jugador. Tengo ganas de dar la primera lista porque habrá sorpresas seguro”.

Principal objetivo

“Por lo que veo, creo que voy a trabajar muy a gusto. Quiero centrarme en lo positivo. Tengo un gran cuerpo técnico y mimbres para hacer algo bueno. El objetivo es que los jugadores estén orgullosos de venir”.

Papel de Sergio Ramos

“No hay problema con nadie. El único motivo que haya sucedido esto es que necesito situarme. Hay un cambio en la Federación, éste no excluye a los jugadores, y nada más. Me gusta hablar con todos”.

Comparativa con su Barça

“No se puede comparar con clubes. Vamos a buscar que los jugadores reconozcan pautas como si fuera un equipo. No se puede comparar con clubes grandes porque no hay trato diario”.

Rafa Pol

“Empecé en Roma. Es el preparador físico. Legó muy joven, pero tenía mucha capacidad. Sigo confiando en él desde los 24 años”.

Críticas

“No he leído ninguna. No soy anti nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles. Me interesa representar al fútbol español”.

Jugadores

“Sin hablar de nombres, lo que sí puedo decir es que cuando ya sabía que iba a ser seleccionador en mi primera lista había 70 jugadores. Eso implica mucho trabajo. Habrá jugadores que nunca han venido, otros que vinieron y vuelven y otros que seguirán viniendo”.

Estilo de jugador

“En nuestra época nos llamaban la furia y cuando salíamos contra Alemania en el 94 ellos medían tres metros. Así que furia… Luis Aragones encontró un forma de ser, somos pícaros, nobles, jugamos bien al fútbol, esas son las características de la Selección. Me gusta la imagen que ofrece España”.

Iniesta

“Andrés ha sido como un hermano pequeño. Cuando era entrenador era uno de los que más ayudaba al cuerpo técnico, pero hay que respetar a los jugadores. Iniesta ha sido uno de los mejores jugadores del fútbol Mundial, pero empieza una nueva experiencia”.

Futura lista

“Tengo una lista de 70. Hay que analizar como llegan los jugadores del Mundial. Tengo que ver y gestionar. Claramente, sólo se puede hacer eso de manera individual. No me preocupa mucho”.

Psicólogo

“La cabeza es lo más importante. Joaquín Valdés está muy preparado y es una opción que damos a los jugadores. Ir al psicólogo no significa que sea malo o esté enfermo, está para ayudar. Buscamos ayudar lo máximo posible”.

Selección de todos

“Yo he estado en los dos frentes. Me gustaría que los entrenadores me trataran como yo les he tratado a ellos. Entiendo que están sujetos a muchas presión, pero estoy seguro que van a entender que todos queremos lo mejor”.

Un club

“Quiero que se parezca lo máximo posible en las concentraciones, en la forma de trabajar, en temas audiovisuales… Queremos darles en pocas sesiones la información precisa y detallada”.

Jordi Alba

“No he tenido nunca ningún problema con ningún jugador”.

Táctica

“A España le toca jugar en la parte más difícil, para de finalización. Tenemos muchas cosas que enseñar a los jugadores. Nosotros recibimos rivales que se cierran atrás y nuestro trabajo es solucionar eso. Espero que lo podamos hacer”.

El VAR

“Yo soy provar a tope. Me parece un arma perfecta para ayudar al colectivo arbitral. Creo que es muy importante, que no se paraliza nada, que da emoción y también va a ayudar a los jugadores. Me gustaría saber que piensa el colectivo arbitral, pero creo que es un arma muy positiva y creo que dentro de 10 años pensaremos que como se ha podido vivir sin Var”.

Marcha de Celades

“Yo no he tenido nada que ver en esto y es decisión de la directiva”.

Ideología

“No voy a hablar de nada político. Lo que estás diciendo no se ajusta a la realidad. Yo me siento orgulloso de ser asturiano, vivir en Barcelona y ser español. Puedo entender la mal intención, pero me resbala. Las declaraciones esas son falsas”.