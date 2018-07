Celades deja la selección Sub 21

Albert Celades no continuará al frente de la selección sub 21. La Real Federación Española de Fútbol anunció en un comunicado que el técnico pone punto y final a su etapa después de cinco años de trabajo y esfuerzo, algo que ha agradecido el presidente Luis Rubiales, de quien Celades se ha despedido antes de oficializar su marcha.

Celades se ha desarrollado como técnico en los distintos equipos de las categorías inferiores de la selección y formó parte del cuerpo técnico de la absoluta en el reciente Mundial de Rusia. La repentina destitución de Julen Lopetegui dos días antes del primer partido de España le colocó entre los candidatos a ejercer de seleccionador, pero en la RFEF se decantaron por la figura de Fernando Hierro, quien tampoco continuará en el organismo.

El ya ex seleccionador se despidió en una carta publicada por la RFEF

Después de más de 5 maravillosos años como seleccionador nacional en la RFEF ha llegado el momento de cerrar una importante etapa de mi vida. Es una decisión difícil de tomar, sabiendo la situación deportiva de la selección sub 21, todos los partidos disputados hasta ahora ganados y a una sola victoria de clasificarse para la fase final. He tenido la suerte de disfrutar de mi trabajo, el privilegio de haber vivido experiencias inolvidables junto a mis compañeros y amigos.



Quisiera agradecer a mis compañeros del staff técnico de la RFEF, a todas las personas que forman parte de la selección sub-21 y demás categorías inferiores, a todos los entrenadores de clubes y federaciones territoriales por ayudarme a desarrollar mi trabajo. Quisiera dar las gracias también a todos los jugadores con los que he trabajado por el esfuerzo y la dedicación. Ha sido muy gratificante ver cómo han evolucionado desde las selecciones inferiores y muchos de ellos llegando hasta la absoluta o el futbol profesional.

Mucha suerte y éxito a todas las selecciones nacionales, os deseo que se cumplan todos vuestros objetivos.