Lopetegui se lleva al Madrid a un ojeador de la selección española

Julen Lopetegui ha fichado para su cuerpo técnico a Antolín Gonzalo, que había sido en los últimos años analista de la selección española.

Los nombres de los hombres que formarán parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui ya se saben pero a esta lista hay que sumarle el de Antolín Gonzalo, que será el analista de datos del primer equipo madridista durante la primera temporada del entrenador vasco como técnico del primer equipo madridsita.

Este fichaje podría haber pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación pero la noticia coge relevancia cuando se conoce el anterior equipo de Antolín Gonzalo. Y es que éste no era otro que el de analista de datos de la selección española. Porque ante la llamada del ex seleccionador nacional, Gonzalo no tuvo más remedio que responder “sí” y en los primeros días de pretemporada aterrizará en Valdebebas.

Este analista de datos, muy respetado en nuestro país, llegó a la Federación española en el año 2012 de la mano de Vicente del Bosque. Tras la marcha de este en el año 2016, sus habilidades para analizar los partidos sedujo al ahora entrenador del Real Madrid y este decidió seguir contando con sus servicios.

Así que después de su destitución, Julen Lopetegui no ha dudado en llamar a la puerta de un Antolín Gonzalo que a lo largo de su carrera ha trabajado en equipos como la UD Salamanca, el Guijuelo, la Segoviana, el Marbella, Móstoles o Fuenlabrada entre otros.