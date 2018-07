Las 10 revelaciones del Mundial 2018 de Rusia

El pasado Mundial ha servido para poner en el escaparate a una decena de futbolistas

El Mundial 2018 de Rusia acabó el pasado 15 de julio con la selección francesa levantando el título de campeón tras tumbar a Croacia por 4-1. Fue un espectáculo futbolístico. Dos modelos algo dispares pero repletos de fantasía en cada uno de los escenarios que pintaron. El contragolpe de los galos o la insistencia croata, armas para llegar al podio. Con el telón echado hasta Qatar 2022, esta cita mundialista ha permitido ver a grandes revelaciones, jugadores desconocidos saltando al foco mediático u otros que piden una segunda oportunidad.

Entre ellos está un tal Yerry Mina. El colombiano dio un recital aéreo en el Mundial 2018 de Rusia. En los tres partidos que disputó con la selección cafetera, fue importante anotando tres goles, uno en cada partido. Todos ellos fueron tras un buen servicio de balón parado, todos directo a su zona de acción, todos acabaron en gol con la testa. Colombia fue eliminada por Inglaterra en la tanda de penalti en octavos de final, pero a Yerry Mina le dio tiempo a revalorizarse y a decirle al Barcelona que hay central para rato. De hecho, los culés no saben qué hacer ahora con el colombiano, ya que pensaban cederlo.

Un subcampeón del mundo como Ivan Perisic también está entre los jugadores que ha dado un pasito más en su carrera. El jugador del Inter de Milán ha sido uno de los ejes en los que ha girado Croacia en este Mundial 2018 de Rusia, parte importante para alcanzar la final junto a Luka Modric. El extremo, que acabó con tres goles la cita, firmó dos tantos importantísimos para su país. Ambos significaron el empate a uno ante Inglaterra y Francia, en las semifinales y final del Mundial. Dos tantos de bella factura que elevan el caché de Perisic.

Benjamin Pavard es uno de los jugadores más destacados de este Mundial 2018 de Rusia. Sin lugar a dudas, es uno de los jugadores más desconocidos y que mayor rendimiento ha dado. El defensor, propiedad del Stuttgart, ha completado un campeonato excelso como titular en el lateral derecho francés. A sus 22 años ha sido indiscutible e importantísimo para Didier Deschamps. Es uno de los jugadores que más ha disparado su caché tras salir campeón del mundo. De hecho, le persigue una notable estadística: ha disputado 31 partidos con la selección francesa, entre absoluta, sub 21 y sub 19, y aún no conoce la derrota. El talismán galo.

Este Mundial ha sido el de los guardametas. Se han visto grandísimas actuaciones como las de Lloris, Courtois o Subasic, todos conocidos a nivel europeo. Pero la actuación en Rusia de Jordan Pickford ha estado a la altura de estos últimos. El guardameta de Inglaterra, propiedad del Everton, era uno de los pequeños desconocidos antes de llegar a esta cita. El meta, de 24 años, se destapó como una de las sorpresas dentro del combinado británico, sobre todo por su temple y frialdad en la tanda de penaltis ante Colombia.

Otro gran reforzado tras la conclusión de este Mundial es Thomas Meunier. El carrilero de Bélgica en este 3-5-2 que dibujó Roberto Martínez ha sido una de las gratas sorpresas este último mes. Con poco más de 40 titularidades en dos temporadas en el PSG, el lateral de 1,90 de altura ha demostrado estar capacitado para algo más de peso en la escuadra parisina. De hecho, su ausencia ante Francia por sanción obligó al seleccionador de los Diablos Rojos a dibujar un once, cuanto menos extraño, para paliar su baja.

Denys Cheryshev fue uno de los grandes alicientes que presentó una selección rusa que dio mucho más de lo que se esperaba de ella. El extremo del Villarreal brilló a base de goles y se ganó un sitio como titular en tres de los cinco partidos que disputó su país. Anotó dos goles en el encuentro inaugural ante Arabia Saudí y batió las metas de Egipto y Croacia para un total de cuatro dianas. Su desborde le hizo destacar en la sombra.

En el mismo combinado ruso, se ganó un hueco en la memoria de los españoles un tal Artem Dzyuba. El delantero de los anfitriones se destapó como un 9 clásico: corpulento, de área y capaz de bajar un obús con el pecho. Acabó el torneo con tres goles antes de caer eliminado ante Croacia en la tanda de penaltis. Sergio Ramos y Gerard Piqué le recordarán bien. Arabia Saudí y Egipto también probaron su puntería.

El Mundial 2018 que se marcó Lucas Torreira le permitió fichar por el Arsenal. Es un ejemplo de jugador que aprovecha la cita mundialista para dar un salta en su carrera. El ya ex de la Sampdoria fue uno de los ejes en el centro del campo de Uruguay, una de las selecciones más férreas hasta toparse con la que sería campeona del mundo, Francia.

Aprovechar un Mundial para ocupar portadas, de eso sabe mucho Hirving Lozano. El mexicano fue uno de lo más destacados de la Tri. El extremo fue el autor del primer gol de su país en Rusia. Un tanto de bella factura para tumbar a la pasada campeona del mundo, Alemania. Su desborde y gol le ha colocado en la órbita de varios equipos punteros de España o Inglaterra. Aunque cabe destacar que el joven, de 22 años y propiedad del PSV, fue de más a menos en esta cita.

Por último, cabe destacar el papel de Harry Maguire en la selección inglesa. El central del Leicester City ha sido uno de los más destacados en esta renovada Inglaterra que se presentó al Mundial 2018 de Rusia. Su portento físico y su fortaleza aérea le hicieron brilla. Es uno de los jugadores de todo la cita mundialista que más balones logró rematar tras un saque de esquina, dato que lo dice todo. Su actuación le ha permitido estar en la agenda de equipos como el Manchester United.