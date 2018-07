Fernando Torres, presentado en Japón: “Es un reto”

Fernando Torres ha sido presentado como nuevo jugador del Sagan Tosu japonés

Fernando Torres ha asegurado, durante su presentación como nuevo futbolista del Sagan Tosu japonés, que tanto él como su compatriota Andrés Iniesta tienen “la responsabilidad de mostrar que los jugadores españoles pueden salir incluso de Europa y hacerlo bien”.

“Sé que llevo el nombre de los jugadores españoles. Tanto Andrés (Iniesta) como yo tenemos la responsabilidad de mostrar que los jugadores españoles pueden salir incluso de Europa y hacerlo bien, y estamos seguros de que así va a ser. Ojalá que, con nuestra llegada, la Liga japonesa se conozca en el mundo”, dijo Torres tras recalar en el actual penúltimo clasificado de la J-League, campeonato en el que se enfrentará el 10 de noviembre al Vissel Kobe, nuevo equipo de Iniesta.

“Andrés es un muy buen amigo. Jugamos juntos desde que teníamos 15 años. Nos hemos despedido de nuestros clubes el mismo día, ganando títulos y hemos tomado esta decisión de venir a Japón. Estoy seguro que tanto él como yo hemos tenido los mismos motivos: venir a un país que siempre nos ha mostrado un gran respeto, un gran cariño y estoy deseando poder jugar contra él. Ojalá le vaya muy bien a él, pero mejor a nosotros”, bromeó el fuenlabreño.

“Ojalá podamos colaborar en que los niños de Japón quieran jugar cada vez más al fútbol, poder aportar lo que hemos aprendido durante estos años para también enseñarles a ellos y que en el futuro sean mejores futbolistas, y que la selección japonesa tenga mejores futbolistas y contribuir a que todo el fútbol de Japón tenga un nivel mejor”, afirmó El Niño Torres a las puertas de su nuevo destino profesional por lo queda de 2018 y el 2019, tras concluir su segunda etapa en el Atlético de Madrid.

Torres insistió en que para él “es un reto” disputar la Liga nipona. “Primero, futbolístico; pero también cultural. Un reto para mí siempre ha sido lo más importante para que las cosas salgan bien. Necesito marcarme metas y objetivos. El objetivo del club en esta segunda parte de la temporada es claro: salir de la situación en la que se encuentra y encontrar un sitio alto en la tabla”, comentó.

“Y en los próximos años tiene la ambición de convertirse en un club importante, esto me ha convencido. Estoy seguro de que trabajando duro lo vamos a conseguir. Y, por supuesto, cuando termine mi etapa en el Sagan Tosu, que pueda estar orgulloso de haber ayudado al equipo a conseguir los objetivos y que pueda mirar atrás y estar orgulloso de lo que he hecho aquí en Japón”, agregó.

“Ayudaré al club en todo”

“Por mi parte, está el compromiso de ayudar al club en absolutamente todo. Lo principal es lo deportivo, el primer equipo; pero, por supuesto, también trabajar con los más pequeños es muy bonito y ellos son el futuro. Siempre, me he sentido bienvenido en Japón. Siempre he tenido muestras de cariño del pueblo japonés y era algo que tenía en la cabeza para el futuro, quería venir a jugar aquí. No sabía si iba a ser posible, pero ahora estoy feliz”, indicó Torres.

“Estoy deseando poder jugar cuanto antes con mi nuevo equipo. Sí era consciente de todo lo que salía en los medios de comunicación, pero desde que anuncié que no iba a continuar en el Atlético siempre hemos tenido con el Sagan Tosu una negociación muy clara. Yo necesitaba tiempo para pensar y tiempo para disfrutar la temporada en mi club; y, una vez que terminó, siempre hemos tenido unas conversaciones a diario. Y al final todo ha salido bien. Ellos han esperado, han respetado mi tiempo que necesitaba lo que era mejor para mí”, analizó.

Más tarde, resumió su trayectoria profesional. “He tenido la suerte de jugar en grandes equipos y en la selección española en sus mejores años, y de marcar goles muy importantes”, remarcó El Niño antes de vestir su quinta camiseta tras las de Atleti, Liverpool, Chelsea y Milan. “Es el fruto de mucho trabajo desde que era niño. He tenido la suerte de aprender de grandes entrenadores desde que tenía 5 o 6 años; por eso sé la importancia que tiene una buena formación y lo que es tener la oportunidad de aprender de gente buena”, señaló.

“No solo ver a sus grandes ídolos por la televisión, sino también entrenar con ellos; es una parte que ahora nos toca a nosotros devolverles”, admitió el ex colchonero, que portará el número ‘9’ y formará parte de un Sagan Tosu con mucha presencia de jugadores locales y donde el colombiano Víctor Ibarbo es el otro extranjero de relumbrón. Torres se pondrá de inmediato a disposición del técnico italiano Massimo Ficcandeti, aunque no tiene previsto su debut hasta el 22 de julio.