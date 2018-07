Casillas raja contra el VAR en la final del Mundial: “No lo entiendo”

La final del Mundial de Rusia tuvo al mundo del fútbol en vilo, y la acción con la que Francia se adelantó en el duelo frente a Croacia provocó el primer momento polémico del partido por el título. Iker Casillas criticó el funcionamiento del VAR después de que el 1-0 subiera al marcador tras una falta previa que no existió.

“Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezmann. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada”, apuntó Casillas a través de su cuenta de Twitter, una de las más activas en cuanto a futbolistas profesionales se refiere.

La explicación a las dudas de Casillas reside en que el VAR revisa la jugada en la que se produce el gol, y esta empieza en la acción de balón parado que golpea Griezmann. La falta señalada –erróneamente– por Pitana es previa y al no ser jugada de gol, tarjeta roja, penalti o confusión de identidad, no es susceptible de la actuación del asistente de vídeo.

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018

Instantes después, el portero del Oporto volvió a cargar contra el asistente de vídeo después de que Pitana necesitara de su ayuda para señalar el penalti que, a la postre, derivó en el 2-1 de Francia. “Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti”, escribió en su cuenta.