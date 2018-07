Min 124. FINAL DEL PARTIDO. Croacia será finalista tras ganar a Inglaterra en la prórroga. Perisic y Madzukic contrarrestaron el gol inicial de Trippier. Vaya semifinal hemos visto... y lo que nos queda. Todo aquí en OKDIARIO.Min 123. Mano de Badelj... Será la última del partido y no sube Pickford.Min 122. Se queja en el suelo Rakitic de un codazo de Vardy. Esto se acaba... y Croacia sería finalista ahora mismo de la noche.Min 121. Atrapa Subasic por alto el centro que buscaba a Kane.Min 121. Se encara Dele Alli con Rakitic. Eso no le conviene a Inglaterra aunque Cakir ha parado la trifulca bien rápido.Min 120. Cuatro minutos de compensación...

Min 120. QUÉ EGOÍSTA KRAMARIC. Estaba sólo en el otro lado Perisic para matar el partido pero prefirió disparar a puerta, marchándose a un lado de la red.Min 118. MODRIC DEJA SU SITIO A BADELJ. Estos sí que agotan los cambios a tiempo ya que su rival está con diez por la lesión de Trippier.Min 118. Pedía córner toda Inglaterra y parecía que así era. Sin embargo Cakir da saque de puerta y se comen al árbitro turco porque en la repetición se veía que daba en Lovren.Min 117. Falta a favor de Inglaterra y suben las torres Stones-Maguire.Min 116. UY PERISIC. Ha estado a punto de redondear su partidazo con un golazo desde fuera del área pero Pickford atajó en segunda instancia no sin problemas.

Min 115. Ojo que está Trippier lesionado y parece que no va a poder continuar... y ya han hecho los cuatro cambios. La importancia de guardarlos hasta el final...Min 115. SE MARCHA TIESO MANDZUKIC Y ENTRA CORLUKA. Dalic mete a un defensa más para asegurar la victoria.Min 114. No encontró portería el disparo de Perisic y Maguire manda el balón a córner.Min 113. Se tira al suelo Mandzukic pero Inglaterra no tira el balón fuera. Subasic atrapa el balón y Cakir para el juego.Min 112. ENTRA VARDY POR WALKER. Southgate da el todo por el todo metiendo todo lo que tiene arriba.

Min 111. Despeja Lovren y después el centro del campo croata el peligro.Min 110. Cómo ha dado la vuelta al marcador Croacia en la prórroga. Increíble, esto es fútbol en estado puro.Min 109. ¡GOOOL DE CROACIA! ¡GOL DE MANDZUKIC! Buen pase casi sin querer de Perisic con la cabeza y el despiste defensivo de Inglaterra lo aprovecha el delantero de la Juventus para batir a Pickford.Min 108. ¡FUERA BROZOVIC! Jugada de estrategia de Croacia que a punto ha estado de sorprender a toda Inglaterra. Pide más concentración Pickford a los suyos ya que un fallo ahora sí puede ser definitivo.Min 108. Fuerza el córner muy bien ahora Perisic, que estaba doblándole Pivaric.

Min 106. Se entretuvo ahora Subasic demasiado y a punto ha estado de llegar Rashford, mucho más fresco que el resto de atacantes ingleses. Se nota el cansancio hasta en los porteros ya que en la siguiente jugada el pase de Pickford tampoco fue bueno.Min 106. SE REANUDA LA PRÓRROGA. Habrá 15 minutos más de juego para ver si hay finalista y si no, se irán a los penaltis.Min 108. Se entretuvo demasiado Modric a la salida de un córner... Y FINAL DE LA PRIMERA MITAD.Min 107. VAYA PIE DE PICKFORD. Se duele en el suelo Mandzukic, que se ha llevado un buen golpe tras el disparo a bocajarro.Min 106. UY KRAMARIC. Vaya pase con el exterior, posterior espera de Perisic y pase cuyo disparo siguiente da en la defensa inglesa. Por cierto, dos minutos de compensación.

Min 104. Ahora volvió a fallar Kane en el pase. Está yendo muy atrás dejando a Rashford como referencia al estar más fresco.Min 103. Buena falta táctica ahora de Kane sobre Rakitic cuando montaba el contraataque.Min 102. Pierde el balón Modric en el área pero recupera de la mejor forma. Este jugador parece que tiene pilas Duracell.Min 101. ENTRA KRAMARIC POR REBIC. Lo ha peleado todo el atacante del Eintracht y deja su lugar al goleador de los cuartos.Min 99. Dura falta de Rashford sobre Vrsaljko. Se quejaba también Rebic de otra de la defensa inglesa.

Min 98. ¡SALVÓ EN LA LÍNEA VRSALJKO EL CABEZAZO DE STONES! Se colaba claramente en la portería pero estaba el rojiblanco para impedirlo.Min 97. LO INTENTÓ NADA MÁS ENTRAR DIER. Su disparo dio en la defensa croata... y balón a córner.Min 96. ENTRA DIER POR HENDERSON. Tiene tan sólo una bala más Southgate.Min 96. Rebotó el balón en Stones cuando intentaba el remate de cabeza.Min 95. AMARILLA AHORA SÍ PARA REBIC. Trabó a Rose pasado el centro del campo y Cakir no se lo piensa un instante esta vez.

Min 94. SE MARCHA STRINIC Y ENTRA PIVARIC. Cambio de cromos forzado el que hace Dalic.Min 93. Pide el cambio Strinic y complicaciones para Croacia en este inicio de la prórroga.Min 91. Se complicó Strinic y Brozovic pudo salvar el córner.Min 90. Y EMPIEZAN ESTOS 30 MINUTOS. ENTRA ROSE POR YOUNG.Min 93. FINAL.... NOS VAMOS A LA PRÓRROGA.

Min 92. FUERA KANE. La tuvo el delantero inglés pero su cabezazo tras el buen centro de nuevo de Trippier se marcha fuera.Min 90. Falta sobre Rashford en uno de los dos costados. Cuidado con Inglaterra en esta clase de jugadas...Min 89. MUY ARRIBA LOVREN. No se lo pensó el experimentado central croata pero su disparo se va a las nubes. Tres minutos de compensación nada másMin 87. Y ahora en el otro área el centro de Rebic, demasiado fuerte, no encuentra destinatario.Min 84. Se queja ahora Lingard de una falta de Strinic. Parece que protegió el balón sin infracción.

Min 85. Da mucho juego también Kane. Ahora un nuevo pase del capitán inglés no lo cogió de milagro Lingard.Min 85. Se desespera Perisic cuando el pase de Strinic parecía fácil y le dejaba de nuevo para encarar.Min 84. Y OTRA MÁS DE PERISIC. Saltó Mandzukic con Pickford para molestar y su despeje casi lo mete para dentro el goleador croata. Vaya ritmo estamos teniendo.Min 83. ¡AL CENTRO AHORA MANDZUKIC! Estaba muy bien colocado de nuevo Pickford y en la contra coge Subasic el pase que buscaba a Rashford. Está roto el partido.Min 82. Buscaba Perisic ahora a Rebic pero estuvo atento de nuevo Pickford.

Min 80. A punto ha estado de coger el despeje de Pickford el propio Perisic. Se liaron entre Trippier y Walker y casi paga el pato el portero inglés.Min 79. No logró a controlar Rashford el buen pase de Dele Alli entre líneas. Min 78. MUY ARRIBA AHORA HENDERSON. Su disparo desde fuera del área no inquietó siquiera a Subasic.Min 77. Ni centró ni disparó Lingard y Dele Alli se lamenta porque estaba sólo dentro del área.Min 77. Muy atento ahora Pickford al centro de Perisic que buscaba la diagonal de Rebic. Aquí hay partido y parece que Croacia está más cerca del segundo que Inglaterra.

Min 76. De nuevo Walker. Está haciendo mucha pupa por la banda Vrsaljko con sus centros y ahora casi se queda sólo Perisic después de la combinación del lateral derecho del Atlético con Rebic.Min 75. ENTRA RASHFORD POR STERLING. Cuidado con su velocidad a estas alturas del encuentro.Min 74. ARRIBA EL DISPARO DE BROZOVIC A LA SALIDA DEL CÓRNER. Antes Rebic se volvió a quedar con el molde tras otro buen pase de Vrsaljko.Min 74. Está muerta ahora mismo Inglaterra. Southgate parece que va a introducir a Rashford pero será después del córner.Min 72.¡AL PALO PERISIC! Cómo ha roto a Walker y su zurdazo choca contra la madera. En el rechace, a punto ha estado Rebic de hacer gol también.

Min 70. Papeles cambiados ahora. Kane era el que buscaba a Trippier dentro del área pero no le encontró a pesar de que era un buen centro.Min 69. Ahora el pase de Sterling no encontró a Lingard. Todo vuelve al comienzo...Min 69. ¡GOOOL DE CROACIA! ¡GOL DE PERISIC! Se adelantó el centrocampista del Inter tanto a Trippier como Walker y su disparo con la derecha después del buen pase de Vrsaljko entra en la portería de Pickford.Min 67. FUERA KANE. No se lo pensó el pichichi del Mundial casi sin ángulo y a punto ha estado de sorprender a Subasic.Min 64. HA TENIDO EL EMPATE PERISIC. Su disparo parecía que se iba dentro pero lo bloqueó Walker con las partes blandas... Ahora se duele en el suelo de lo mismo.

Min 63. Ha podido haber penalti de Vida sobre Sterling pero se tiró y volvió a levantar poco después. En la repetición se ve como no hubo nada y Cakir no picó.Min 62. Mal pase ahora de Perisic, que buscaba la pared con Vrsaljko pero se fue muy fuerte el balón.Min 61. ARRIBA RAKITIC. No la empalmó bien el centrocampista del Barça con la izquierda pero Croacia se anima en busca del empate de nuevo.Min 60. Se respira tensión en el ambiente... con Lovren siempre de protagonista. Ahora el empujón después de la falta anterior ha provocado una semitangana con Lingard.Min 59. Córner a favor de Croacia después de un mal despeje ahora de Walker.

Min 58. Stones y Maguire son un muro. Por abajo y por arriba despejan todo como volvieron a demostrar.Min 56. Y una vez más Lovren al corte. Kane se quedó esta vez con el molde después de un buen pase de Trippier.Min 55. BLOQUEÓ AHORA LOVREN EL DISPARO DE LINGARD. Se las prometía felices el jugador del United con un disparo que llevaba marchamo de gol.Min 55. Falta de Lovren sobre Maguire en el lanzamiento de córner. Revolucionado de más el central croata en el día de hoy.Min 54. Y una vez más Walker al corte. Rebic es rápido pero el hueso está siendo duro de roer... AHORA VE LA AMARILLA EL CENTRAL POR RETENER EL BALÓN.

Min 52. Rapidísimo al corte una vez más Walker. Es el central que falta por marcar de los Pross en el Mundial pero lo está supliendo siendo el mejor en esta faceta.Min 50. Ojo que parece que la amarilla anterior ha sido para Mandzukic por las protestas.Min 49. Las intenciones de ambos conjuntos ya están sobre el césped. Inglaterra no quiere que se juegue nada pero Croacia no llega con peligro.Min 47. AMARILLA PARA REBIC. Dos faltas seguidas -ahora por codazo a Walker- más las cometidas en la primera mitad le han valido la cartulina.Min 46. Patadón y tentetieso de Walker. Inglaterra no quiere el balón ya.

Min 46. ARRANCA LA SEGUNDA MITAD. Parece que no hay cambios en ninguna de las dos selecciones.Min 46. DESCANSO EN EL LUZHNIKI. Vale el golazo de Trippier hasta el momento aunque ha sido un partido de ida y vuelta. Por cierto en la última jugada de la primera mitad ha podido haber penalti de Maguire sobre Lovren.Min 45. Se ha entretenido demasiado Rakitic cuando tenía a Modric sólo en la frontal para intentar el empate.Min 43. ARRIBA VRSALJKO. Su disparo desde más de 30 metros se fue muy arriba e Inglaterra no sufre como se esperaba...Min 42. No especula Inglaterra, que cuando se ve presionado lanza balonazos arriba para que luche Kane, como ha hecho ahora con Pickford.

Min 40. Ahora piden la amarilla para Rebic. El extremo croata se le vio picado por la acción anterior y bien ha podido serla seguramente.Min 38. Está dando mucha cera Croacia pero Cakir es un experto en dejar seguir la jugada. Ahora lo hizo en dos ocasiones hasta que Lingard no pudo llegar a un balón largo.Min 37. No encontró a nadie el centro de Trippier. Llevaba mucha rosca y por momentos parecía que podía dar en el larguero incluso.Min 35. ¡A PUNTO DE HACER EL SEGUNDO LINGARD! Dele Alli le vio en la frontal del área completamente sólo pero su disparo se marcha fuera. Las está habiendo de todos los colores en esta primera mitad.Min 34. Buscaba ahora Trippier a Kane pero Vida estuvo más atento. Se nota que se conocen los jugadores del Tottenham.

Min 32. Providencial ahora Young, que ha dejado con el molde a Rebic tras un pase espectacular de Perisic... y en el córner falta de Mandzukic sobre Stones. Esto aquí no para.Min 31. Pide amarilla ahora toda Inglaterra para Rebic tras un choque con Pickford. Cakir no quiere problemas y no muestra la amarilla.Min 31. AL CENTRO AHORA REBIC. Primero fue Stones el que evitó que el centro de éste encontrara a Mandzukic y su disparo posterior fue fácil para el guardarredes inglés.Min 29. FUERA DE JUEGO DE KANE... QUE HABÍA FALLADO DOS INCREÍBLES. Menos mal que ha pitado eso el linier por escasos milímetros que si no, no se lo perdonaría nunca.Min 28. Se quitó ahora el balón de encima Pickford tras una cesión algo mala de Walker. No se complica el portero inglés.

Min 27. Buen despeje de puños de Subasic cuando hasta tres futbolistas de Inglaterra buscaban el remate al saque de falta de Young.Min 26. Arrolló Lovren ahora a Sterling después de que le sacara tres metros en diez en el sprint. Está muy desesperado el central croata y puede ver la amarilla bien pronto.Min 24. No acertó Lingard en el contraataque con su pase después de que parecía que eran mayoría para hacer el segundo. Repito, partido de ida y vuelta sin centrocampismo alguno.Min 24. Se resbaló en el peor momento Sterling después de una buena jugada personal que le podía poner enfrente de Subasic... y ahora falta de Strinic en el otro área. Esto es un no parar.Min 23. Y OTRA VEZ PERISIC. Su derechazo esta vez se fue mucho más desviado pero no desespera en sus intentonas.

Min 22. Vaya golpe se ha llevado ahora Kane y en la siguiente jugada estaba en fuera de juego... Empieza a aparecer el pichichi del Mundial también.Min 21. Vrsaljko tampoco encontró a nadie con su centro pero este es el camino a seguir si quieren empatar el partido.Min 20. Ahora era Rebic el que lo intentaba desde la otra banda pero su disparo lo repelió la defensa inglesa. Parece que Croacia se ha puesto seria...Min 18. ¡UY PERISIC! No se lo pensó desde la frontal del área y su disparo -después de dar en Walker sin que el árbitro lo viera- se marcha a escasos centímetros de la portería de Pickford.Min 17. Mueve y mueve ahora el balón Croacia en la posesión más larga de lo que va de partido. Se equivocó Rakitic cuando tuvo que arriesgar con un cambio de orientación.

Min 15. Dura entrada ahora la de Vrsaljko sobre Kane, que ha exagerado mucho en la caída y eso no le ha gustado al árbitro ni al propio jugador del Atlético.Min 14. FUERA MAGUIRE. Y otra vez a balón parado que le gana la partida el central inglés a la defensa croata. Cuidado...Min 13. Remató Maguire a la salida del córner pero antes había falta de Sterling... Vaya peligro tiene Inglaterra a balón parado.Min 11. Pedían falta de Brozovic por un lado y Dele Alli por el otro pero finalmente Cakir da córner.Min 10. Se complicó Brozovic en la salida de balón y Lovren tiene que despejar el peligro.

Min 8. Sacó a córner ahora Young. Tenía a Vrsaljko detrás y ha preferido evitar males mayores.Min 6. Ahora no llegó Mandzukic al centro desde la derecha de Vrsaljko. Ha dolido mucho este gol aunque seguro que no se rendirán.Min 5. ¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡GOL DE TRIPPIER! Vaya golazo que ha metido el lateral derecho inglés, sobrepasando la barrera y a Subasic que parece que pudo hacer más.Min 4. Falta peligrosa la cometida por Modric sobre Alli. Estuvo más listo el inglés para esperar el atropello del croata.Min 3. Parece que ha salido Croacia más arriba e Inglaterra se defiende atrás. La tónica habitual de todo el Mundial para ambas selecciones.

Min 2. Y una vez más es advertido Lingard. Ha salido pasado de revoluciones y la patada a Vida lo ha vuelto a demostrar.Min 1. Advierte Cakir a Lingard que no se ponga delante del balón después de una falta -la primera de muchas- de Henderson, sobre Rakitic.Min 1. ¡COMIENZA EL CROACIA - INGLATERRA! Veremos qué nos depara estas segundas semifinales del Mundial.SALEN LOS PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO... Y SUENAN LOS HIMNOS DE AMBOS PAÍSES...El árbitro turco Cuneyt Cakir será el encargado de impartir justicia en este partido. El Estadio de Luzhniki empieza a coger forma.

Tan sólo existe un precedente entre las dos selecciones en una fase final de un gran torneo: fue en la Eurocopa de Portugal 2004 con victoria 4-2 para los ingleses Southgate confía en los mismos que ganaron las dos primeras jornadas de la fase de grupos y las rondas eliminatorias. Su pilar fundamental será Kane, pichichi en lo que va de Mundial.Dalic no está para experimentos y repite la alineación que más resultado le ha dado. Brozovic será el escudero de Rakitic y Modric, mientras que Kramaric tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo a diferencia de los cuartos ante Rusia.Mientras, Southgate dispone del siguiente once con Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Lingard, Dele Alli, Young; Sterling y Kane.Por Croacia, Dalic sale con: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Modric, Rakitic; Rebic, Perisic y Mandzukic.

¡YA TENEMOS ALINEACIONES!En Inglaterra se aferran al máximo goleador de este Mundial, Harry Kane, para seguir soñando y enfrentarse a Francia en la final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Además cuentan con un seguro de vida bajo los palos como es Jordan Pickford que está siendo uno de los grandes artífices del éxito inglés. Todo el país está como loco por el éxito que está teniendo su selección, pero no quieren despertar del sueño todavía y confían en que los de Southgate les den una nueva alegría.Los croatas han llegado justos a esta semifinal. Tanto ante Dinamarca como contra Rusia superaron la ronda gracias a su efectividad en los lanzamientos desde los once metros. Modric y Rakitic han guiado a esta selección que ha conseguido disputar la segunda semifinal de su historia 20 años después, mientras que la selección que comanda Gareth Southgate llevaba 28 años sin estar entre los cuatro mejores de un Mundial.Croacia e Inglaterra se han metido en las semifinales del Mundial contra todo pronóstico. Cuando arrancó la competición las apuestas no veían a ninguna de las dos en esta ronda, sin embargo han conseguido llegar hasta aquí a base de solidez. Los dos equipos sufrieron para pasar de cuartos, necesitaron una tanda de penaltis para eliminar a Rusia y Colombia respectivamente. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del segundo encuentro de las semifinales del Mundial de Rusia 2018 entre Croacia e Inglaterra. El ganador de este partido se enfrentará a Francia en la final, que ya espera tras vencer a Bélgica por 1-0 en la otra semifinal.