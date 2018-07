Pepe Castro explota contra Rubiales: “Al Barcelona le rindes pleitesía de forma descarada”

Pepe Castro y Luis Rubiales, presidentes del Sevilla y de la Real Federación Española de Fútbol, respectivamente, se hicieron un cruce de acusaciones en los micrófonos de El Partidazo de la COPE tras el anuncio de Rubiales en la mañana del lunes en el que informaba de que la Supercopa de España entre Sevilla y Barcelona se jugará a partido único el próximo 12 de agosto.

Luis Rubiales anunció el lunes por la mañana que la RFEF había tomado la decisión de que la Supercopa de España se jugara a partido único, el 12 de agosto y en suelo neutral, seguramente en Tánger. Una decisión controvertida y con la que el Sevilla no está de acuerdo como manifestó a través de un comunicado.

“El Sevilla FC hace constar su absoluta disconformidad con la decisión tomada por la Real Federación Española de Fútbol de que la final de la Supercopa de España se dispute a partido único” rezaba el comunicado del conjunto hispalense. “La RFEF ha tomado para la presente edición una decisión específica con la intención exclusiva de solucionar los problemas al FC Barcelona“, añadía.

A Rubiales no le gustó nada el tono del comunicado e hizo pública su versión a través de los micrófonos de la COPE. “Pepe Castro me dijo: ‘Fabuloso Tánger, pero decid que sois vosotros los que me lo habéis impuesto'”, comentaba el presidente de la RFEF, quien incluso se mostraba partidario de enseñar mensajes : “Yo invito a sacar los whatsApps que tenemos entre los dos. Si Pepe Castro lo autoriza, los sacamos”, dijo Rubiales.

La respuesta de Castro no se hizo esperar. “El inicio de Rubiales como presidente no puede ser peor. Esto es una barbaridad. Una cosa es que el Sevilla tenga la comprensión de intentar solucionar un problema y otra que nos veamos sometidos a la pleitesía que le quiere brindar al FC Barcelona“, comentó el mandatario del Sevilla.

A falta de que la FIFA dé su aprobación, parece que Tánger será el sitio en el que se dispute la final de la Supercopa de España el próximo 12 de agosto.