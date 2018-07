Croacia – Inglaterra: Hora y dónde ver el partido del Mundial 2018

El partido de la Selección de Croacia contra Inglaterra del Mundial de Rusia será el miércoles 11 de julio a las 20:00.

El segundo partido de la semifinales del Mundial 2018 de Rusia, de donde saldrá el segundo finalista de la cita mundialista, mide a Croacia e Inglaterra este miércoles. El encuentro será disputado en el estadio Luzhniki desde las 20:00 (horario peninsular, una hora menos si estás en Canarias).

Croacia es una de las selecciones más serias de este Mundial de Rusia. Está siendo capaz de plantear partidos muy exigentes a cualquiera de sus rivales hasta el momento y no le preocupa alternar la posesión con el repliegue. Además, los croatas son uno de los pocos conjuntos que aún no ha perdido y vencieron todos sus encuentros en la fase de grupos ante Nigeria (2-0) , Argentina (0-3) e Islandia (1-2). Eso sí, las dos eliminatorios de octavos y cuartos de final las tuvo que superar desde el punto de penalti ante Dinamarca y Rusia. El madridista Luka Modric ha liderado a los balcánicos hasta aquí.

Al otro lado, Inglaterra. Los ingleses han roto varias maldiciones que le perseguían en este Mundial 2018 y se han consagrado como otro equipo realmente rocoso. Roto el mal fario con la tanda de penaltis ante Colombia, y alcanzado tras 28 años una semifinal mundialista, los británicos quieren dar la sorpresa en esta edición. Los de Southgate brillaron en fase de grupos ante Túnez (1-2) y Panamá (6-1), y se tomaron un descanso ante Bélgica con el equipo B (1-0). En octavos de final, ante Colombia, decidieron los penaltis, en los cuartos de final serían las testas de Maguire y Dele Alli las que tumbaron a Suecia (0-2). Harry Kane, máximo goleador del torneo hasta el momento, es el arma más peligrosa de estos.

El árbitro del encuentro aún no ha trascendido, sí el lugar donde se dará el enfrentamiento ante Croacia e Inglaterra, el estadio Luzhniki de Moscú, misma sede que verá el duelo final por la Copa del Mundo entre uno de estos dos equipos y el ganador del Bélgica-Francia.

El partido se emitirá en televisión el miércoles 11 de julio a las 20:00 (una hora menos si estás en Canarias) a través del canal Telecinco. También podrás seguir la retransmisión en directo a través de OKDIARIO con todos los detalles minuto a minuto de los goles, jugadas y polémicas del partido entre Croacia e Inglaterra.

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, tiene una seria duda para enfrentarse a Inglaterra. Los médicos croatas no son muy halagüeños con la lesión en la rodilla de Vrsaljko y pinta a que no llegara para las semifinales e incluso a una hipotética final. Además, se está investigando a Vida por su polémica celebración proucraniana. En el combinado de Inglaterra no hay ningún sancionado por lo que Southgate podrá elegir al once que considere más idóneo para enfrentarse a los balcánicos. El vencedor de este partido se enfrentará en semifinales al ganador del Bélgica-Francia.