Bale se despide de Cristiano: “Ha sido un placer jugar junto a ti”

Gareth Bale ha querido despedirse de Cristiano Ronaldo, una vez se ha hecho oficial la salida del portugués a la Juventus de Turín. El galés usó su cuenta oficial de Twitter para mandar un cariñoso mensaje al que ha sido su compañero.

“¡Un jugador increíble y un hombre top! Ha sido un placer jugar junto a ti durante los últimos 5 años. Buena suerte para el futuro amigo“, escribió acompañado de cuatro emoticonos que simbolizan las cuatro Champions League logradas juntos.

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/KBYLMYaWjP

— Gareth Bale (@GarethBale11) July 10, 2018