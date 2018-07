Rubiales: “Luis Enrique es una persona con carácter, pero esperemos que el ambiente sea el mejor”

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el fichaje de Luis Enrique como nuevo seleccionador. El mandatario destacó que el ex entrenador del Barcelona “cumple todos los parámetros” y que firma para las dos próximas temporadas.

“Se ha aprobado por unanimidad la contratación de Luis Enrique para las dos próximas temporadas. La próxima semana será su presentación atenderá a los medios de comunicación”, dijo Rubiales.

“Una vez que Hierro me comunica su marcha y hablo con Molina, me puse en contacto con Luis Enrique. Ha sido sencillo porque él quería ser seleccionador. Ha tenido ofertas económicas muy importantes y no va a tener cláusula de rescisión, porque entendemos que si quiere salir tenemos que hablar nosotros”, prosiguió el presidente.

Ademas, Rubiales destacó que le gusta “el compromiso” que ha notado porque ha dejado pasar “ofertas económicas más importantes” que la que le proponía la Federación.

“Sabemos que Luis Enrique es una persona con carácter y ha tenido algunas cuestiones con la prensa. Espero que el ambiente interno y externo sea el mejor”, concluyó Rubiales.

Antes incluso de la rueda de prensa en la que se confirmó el nombre del asturiano, Rubiales ya había dejado alguna pista. “Queremos una persona de carácter, que se imponga en el vestuario. Buscamos un líder“, aseguró.

Por su parte, Molina, nuevo director deportivo de la RFEF, había destacado que el relevo de Fernando Hierro debía ser un “entrenador moderno”. “No hay que variar el estilo, pero sí hacer algunas pequeñas modificaciones. Porque no se haya hecho un buen papel en las últimas fases finales no vale tirar todo por la borda, no es que nada valiese de lo que se estaba haciendo”, subrayó.