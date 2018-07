Los motivos que convierten a Luis Enrique en un seleccionador impopular

Luis Enrique Martínez ha sido el elegido por la Federación Española de Fútbol para reencauzar tres fracasos consecutivos en torneos internacionales. De marcado carácter, la elección del nuevo seleccionador atiende a la idea del presidente Luis Rubiales de “contar un líder indiscutible” en el vestuario de la selección. La época de la mano blanda de Vicente del Bosque o Fernando Hierro ya es historia.

Porque nadie se tiene que engañar, Luis Enrique es como es, un tipo que no tiene miedo a mancharse las manos, que se enfrenta a la prensa y que toma decisiones sin miedo al que dirán. Lo ha demostrado en su carrera como jugador y también como entrenador, donde recientemente dirigió a un Barça en el que sus disputas con la prensa culé eran la tónica habitual cuando los resultados no llegaban.

“Esto es un circo, y no voy a decir quién es el payaso. Es evidente que este no es el sitio en el que me he sentido más a gusto. Me he intentado proteger. Mi estilo es éste y no lo voy a cambiar, que ya tengo 47 tacos”, dijo el técnico el día en que se despedía del Barcelona con el título de Copa del Rey.

Con la prensa azulgrana en contra, la madridista tampoco va a ser un buen lugar en la que apoyarse. Su traumática salida en 1996 del Real Madrid al Barcelona es uno de los episodios que nunca se olvidarán de la rivalidad entre los dos equipos más grandes de España, pero lejos de ello, el carácter de Lucho para evitar una reconciliación siempre ha mantenida abierta una herida que ahora es incurable.

Porque Luis Enrique tiene las ideas claras y en esa claridad para expresar no ha parado de sumar enemigos en la prensa, pero también en las aficiones. Sus declaraciones a favor de Cataluña y una hipotética independencia no son propias de un entrenador que debería ser de consenso. Muchos no se identifican con esas conductas.

El asturiano tampoco hace por agradar a la gente y de sobra son conocidos algunos episodios en los que ha tenido desencuentros hasta con sus propios jugadores. Jordi Alba, que a punto estuvo de salir del Barcelona por su pique con el técnico, sabe que sus días como lateral zurdo titular de la selección están contados. No fue el único que tuvo sus roces con Lucho en Can Barça. Aleix Vidal, Xavi o Messi tuvieron sus tiranteces en algún momento con él.

La afición también mirará con lupa lo que haga el seleccionador y cómo mantenga el equilibrio de poder en las convocatorias de la selección. Actualmente el Real Madrid domina la selección al ser el equipo con más jugadores convocados, pero esa tendencia podría cambiar… Luis Enrique abrirá las puertas de la selección a que regrese Sergi Roberto, pese a sus polémicos tuits tras quedarse fuera del Mundial.

Tiene mucho propósito de enmienda y dolor de los pecados por delante Luis Enrique. Su carácter, chulesco para muchos, sale cuando las cosas vienen torcidas. Es indudable que con la selección tendrá que encontrarse con la prensa espaciándose en el tiempo y no con el roce del día a día. Veremos también si su año sabático le ha ayudado a calmar su temperamento.

Lucho tiene por delante el reto de su vida. La selección, de la que guarda el recuerdo del codazo de Tassotti en el Mundial del 94, se desangra como aquel equipo. Vienen nuevos tiempos, un nuevo estilo y quien sabe cómo saldrá la apuesta. Lo que está claro es que Luis Enrique no va a dejar indiferente a nadie.