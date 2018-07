Ancelotti quiere a Di María en el Nápoles

Di María ha perdido protagonismo en el París Saint Germain con la llegada de Kilian Mbappé Podría ser el primer gran fichaje del técnico italiano en el Nápoles

Ángel Di María y Carlo Ancelotti podrían volver a reencontrarse tras coincidir una temporada, la 2013-14, en el Real Madrid. Según medios italianos, el técnico del Nápoles estaría pensando en el jugador del París Saint Germain para su primer año al frente del banquillo del conjunto napoletano.

Según Premium Sport HD, canal de pago de Mediaset Italia, el Nápoles tendría preparado ya un contrato para Ángel Di María, jugador del París Saint Germain. Las cifras que se manejan son de cinco millones por temporada y un contrato de tres años para el jugador que fue elegido MVP en la final de la Champions de Lisboa 2014, con Ancelotti como técnico del Real Madrid.

El Fideo ha visto relegado su peso en el París Saint Germain con la llegada la pasada temporada de Kilian Mbappé por lo que podría ver con buenos ojos un cambio de aires y recuperar el protagonismo sobre el terreno de juego. Esa es la mejor baza con la que cuentan en Nápoles, pero son conscientes de que la operación es bastante complicada.

De momento ya le han hecho llegar la propuesta al agente de Di María. Y no parece tan difícil convencer al jugador pero sí al club con el que tiene contrato hasta 2019. El París Saint Germain no está dispuesto a dejar escapar a una figura como el argentino. La operación se antoja difícil a no ser que el conjunto de Al Khelaifi tenga que verse obligado a vender por el tema del Fair Play Financiero. Recordamos que la UEFA ha vuelto a abrir el caso.

De producirse la llegada del argentino al Nápoles, sería la quinta liga europea en la que jugase Di María. El argentino llegó a Europa procedente del Rosario para fichar por el Benfica portugués en 2007. Allí pasó tres temporadas antes de convertirse en jugador del Real Madrid, donde pasó cuatro campañas. En 2014, tras conquistar la Décima salió rumbo a Inglaterra. Tras una única temporada en el Manchester United, en el verano de 2015 aterrizó en París, club en el que ha pasado las últimas tres temporadas.