La tenista Van Uytvanck: “Soy gay, no tengo ninguna enfermedad”

La tenista belga protagonizó una de las imágenes del pasado sábado tras celebrar su victoria en Wimbledon dando un beso a su pareja "No estoy enferma, no tengo ninguna enfermedad. Sólo siento que es bueno que haya podido revelarme como una persona gay, sí", dijo en rueda de prensa

La tenista Alison Van Uytvanck está en boca de todo el mundo después de protagonizar unas declaraciones brillantes tras celebrar su clasificación para octavos de final de Wimbledon dando un beso a su pareja. En las mismas, la belga de 24 años dejó claro que “es bueno que haya podido revelarme como una persona gay”.

El pasado mes de marzo ya expresó públicamente su condición sexual, la tenista que venció a Muguruza en segunda ronda y que saldó con victoria su encuentro de tercera ante Kontaveit, acudió a rueda de prensa con el pase a octavos en la mano para pronunciar unas palabras brillantes. “No creo que me sienta más libre ahora, solamente decidimos no mantenerlo como algo personal, solo para nosotras, porque soy feliz de todas formas da igual que sea con una mujer que con un hombre. Simplemente siento que no debemos avergonzarnos de esto, eso sí me hace más libre”, afirmó Van Uytvanck.

“En fin, no estoy enferma, no tengo ninguna enfermedad. Solo siento que es bueno que haya podido revelarme como una persona gay, sí“, zanjó ante los periodistas en unas declaraciones brillantes que recoge el diario AS.