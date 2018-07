Uruguay-Francia, en directo: Fútbol hoy

Sigue en directo el partido de la Selección de Uruguay contra Francia en el Mundial de Rusia 2018

Ambas selecciones pelearán por un puesto en las semifinales, donde se encontrarían al ganador del Bélgica - Brasil. Una victoria garantiza estar en el Mundial 2018 hasta el último fin de semana, ya que si ganan en semis jugarían la final, mientras que si caen en la penúltima eliminatoria disputarían el tercer y cuarto puesto. Recordamos, tanto Francia como Uruguay presentan el mismo once que en sus respectivos duelos de octavos de final, a excepción de Tolisso que entra en el combinado francés por el sancionado Matuidi; y de Stuani que ocupará el puesto de Cavani, que se lesionó ante Portugal y verá el encuentro desde el banquillo.El duelo de cuartos de final entre Uruguay y Francia de este Mundial 2018 tiene como escenario el estadio Nizhny Nóvgorod. El árbitro elegido para dicho encuentro es el argentino Néstor Pitana.¡¡Y ahora el ONCE DE FRANCIA !! Didier Deschamps ha elegido este equipo titular para el partido ante Uruguay: Lloris, Varane, Pavard, Umtiti. Hernández, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Tolisso y Giroud.¡¡Ya tenemos el ONCE DE URUGUAY!! Muslera, Giménez, Godín, Martín Cáceres, Laxalt, Nández, Torreira, Bentancur, Vecino, Luis Suárez y Stuani. Como era de esperar, Cavani verá al menos el inicio del encuentro desde el banquillo. Por otro lado, Francia ha ido de menos a más en este Mundial 2018. En su grupo vencieron a Australia y Perú y empataron frente a Dinamarca, la otra clasificada. La actuación estelar de Kylian Mbappé en los octavos contra Argentina hizo conseguir a Les Bleus una victoria fácil aunque el resultado de 4-3 no dice lo mismo.Los uruguayos llegan a estos cuartos después de cuajar una gran primera fase y de eliminar a Portugal en Octavos. En su grupo ganaron sus tres partidos -Rusia, Arabia Saudí y Egipto- sin encajar ningún gol. Frente a los lusos recibieron el primer tanto en contra, pero el 2-1 les valió para pasar a la siguiente ronda.

¡¡Buenas tardes!! Después de dos días sin fútbol, el Mundial 2018 vuelve con un apasionante Uruguay - Francia, en el que ambos combinados pelearán por un puesto en las semifinales y continuar con el sueño de levantar la Copa del Mundo el domingo 15 de julio.