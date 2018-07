Suecia – Inglaterra: Hora y dónde ver el partido del Mundial 2018

El partido de la Selección de Inglaterra contra Suecia del Mundial de Rusia será el sábado 7 de julio a las 16:00.

El tercer partido de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 será el que enfrente a Suecia e Inglaterra este sábado. Ambas selecciones buscarán el pase a las semifinales del torneo en el estadio Samara Arena en un duelo que empezará a las 16:00 (horario peninsular, una hora menos en Canarias).

Suecia está siendo una de las selecciones que más está sorprendiendo en el Mundial de Rusia. Tras lograr el billete al torneo en la repesca a costa de Italia, los suecos lograron pasar la fase de grupos con dos victorias (ante Corea del Sur y México) y una única derrota ante Alemania, que se fue a casa a las primeras de cambio. En octavos de final, Suecia se impuso a Suiza con un solitario gol de Emil Forsberg en el minuto 66, que fue suficiente para acceder por primera vez a los cuartos de final desde 1994.

Por su parte, Inglaterra logró superar el gafe de la tanda de los penaltis y se llevó el billete a los cuartos de final ante Colombia. Los de Gareth Southgate cuentan con hasta ahora el máximos goleador de este Mundial, Harry Kane. El jugador del Tottenham lleva ya seis goles en el torneo y ha igualado al hasta ahora máximo anotador inglés en una edición de una Copa del Mundo: Gary Lineker, en 1986. Ante Suecia tendrá la oportunidad de establecer un nuevo récord.

El árbitro del encuentro será el holandés Bjorn Kuipers. El duelo se vivirá en el estadio Samara Arena, a orillas del Volga. El partido entre Suecia e Inglaterra será el último que tenga como escenario dicho estadio en el presente Mundial pues las semifinales se disputarán en San Petersburgo y Moscú, esta última también será la sede de la final.

El partido se emitirá en televisión el sábado 7 de julio a las 16:00 (una hora menos si estás en Canarias) a través del canal Cuatro. También podrás seguir la retransmisión en directo a través de OKDIARIO con todos los detalles minuto a minuto de los goles, jugadas y polémicas del partido entre Suecia e Inglaterra.

El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, no podrá contar con el sancionado Lustig, pero recuperará en el centro del campo a Larsson que ya cumplió su sanción por tarjetas en el anterior partido. En el combinado de Inglaterra no hay ningún sancionado por lo que Southgate podrá elegir al once que considere más idóneo para enfrentarse a los suecos. El vencedor de este partido se enfrentará en semifinales al ganador del Rusia- Croacia que se jugará horas después en Sochi.