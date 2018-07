Francia no dio margen a la sorpresa y logró vencer a Uruguay para meterse en las semifinales del Mundial (0-2). En un partido marcado por la igualdad, un cabezazo de Varane y un fallo grosero de Muslera a disparo de Griezmann desnivelaron la balanza para que los de Deschamps sigan con su sueño muy vivo.

El partido mantuvo el guión previo desde que el árbitro argentino pitó el inicio. Uruguay salió bien plantada en defensa, algo que era previsible, lo que a lo mejor no entraba en los planes de Francia es que los charrúas no se mostraran perezosos a la hora de pisar el área gala. Sin Cavani lesionado, Tabárez apostó por Stuani manteniendo el esquema que le ha llevado a los cuartos de final. La otra posibilidad era la de sacar un quinto centrocampista, pero el profesor no quiso reservar nada.

Por otro lado, Francia paró las acometidas uruguayas en los primeros minutos, hasta que empezó a estirarse. Eso sí, sin las facilidades que encontraron frente a Argentina. No había espacios para correr y Mbappé lo notaba. Poco a poco se fue haciendo grande en el partido y la dureza comenzó a aflorar. Uruguay, que no es tímida a la hora de dar, empezó a sacar el hacha y los galos lo sufrirían en sus piernas, pero no se amedrentarían.

Francia era mejor, aunque lo tenía que demostrar. El control era suyo, pero las ocasiones no llegaban. Uruguay seguía siendo el muro celeste que ha frenado a todas las delanteras rivales durante este Mundial. Parecía que el abrir la lata iba a ser una misión muy complicada, pero en esas apareció el balón parado, como ante Portugal en cuartos. Griezmann ponía con música una falta escorada y Varane se anticipaba a todos para sacarse un gran cabezazo que hacía imposible la estirada de Muslera.

Uruguay no tardaría en reaccionar al golpe sufrido. Los sudamericanos se levantarían de la lona con esa garra que forma parte de su ADN. Cáceres estuvo cerca de lograr la igualada con un testarazo que se encontraba con un Lloris inmenso. La primera parte terminaría con una selección uruguaya que tiró de empuje en busca del gol, mientras que Francia paraba la avalancha y empezaba a gestionar una ventaja que era oro.

Muslera se marcó un Karius

La segunda mitad comenzó con Francia decidida a buscar un segundo que le diese la tranquilidad. Griezmann daba un paso al frente y empezaba a liderar a los galos, mientras que Uruguay lo intentaba con un disparo lejano de Bentancur. La tónica del partido no beneficiaba a los intereses del equipo celeste y Tabárez decidía dar entrada al Cebolla y a Maxi Gómez en busca de soluciones. Pero la jugada no le podía salir peor.

Justo un minuto después de los cambios, Muslera se marcaba un Karius para terminar de sepultar las ilusiones uruguayas. Griezmann disparaba sin mayor maldad desde larga distancia y el portero decidía no atajar con la mala fortuna que el balón se colaba en su propia portería. El hombre que ha sostenido tantas veces a Uruguay en este Mundial le deba la puntilla.

Los celestes lo intentarían con poco fútbol y muchas ganas. Los nervios estaban a flor de piel y la impotencia uruguaya iba creciendo a medida que los minutos iban pasando, lo que se traducía en juego brusco e interrupciones que beneficiaban a Francia. Finalmente, el marcador no se movería más, los franceses se metían en semifinales y los uruguayos se quedaban fuera del Mundial con la tristeza lógica, pero con la cabeza muy alta.