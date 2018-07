Mónica Marchante niega haber criticado a María Gómez

Mónica Marchante desmiente haber criticado a María Gómez tras su denuncia sobre el supuesto acoso machista que ha recibido en el Mundial 2018. En la Cadena Cope, la periodista de Movistar + quiso desmentir que el texto que se ha viralizado en las redes sea de su autoría: “Vivimos en el mundo de los fakes en las redes sociales y buscar el click. Yo no he hecho ninguna declaración sobre este tema”.

Supuestamente, Marchante habría criticado con dureza a María Goméz, desplazada a Rusia para cubrir la cita mundialista: “No soporto a hipocresía. Y menos con este tema. ¿Te ponen de adorno y te enarbolas la bandera del feminismo, después de pasarte el Mundial entrevistando a gente en la calle porque no vales para otra cosa?“.

La periodista de Movistar+ fue tajante: “Llevo 30 años combatiendo el machismo desde la profesionalidad y la coherencia, sin montar shows ni espectáculos. Es ruido y el que publica cosas que no puede justificar de donde las saca, tendrá que responder en un tribunal si no se retracta”.

“No sé de donde ha salido, habrá que preguntarle al que ha entrecomillado unas declaraciones mías que yo no he hecho”, señaló Marchante. La periodista destacó que hay compañeras que “hacen un trabajo dignísimo” y que “ponen la bandera del periodismo deportivo por todo lo alto”.

La periodista destacó que es un tema demasiado “delicado” sobre el que no le gusta “frivolizar”. Además, añadió que el periodismo deportivo es un mundo difícil para las mujeres, en el que no es fácil abrirse camino: “Cuesta tanto llegar a ser lo que soy yo, que soy redactora”.

Por último, apuntó que no quiere que se haga de esto un espectáculo ni quiere entrar en ‘guerras’ con otras compañeras: “No voy a criticar a nadie porque no me corresponde y no quiero hacer espectáculo de esto, porque el enfrentamiento entre dos mujeres es también un espectáculo machista, que no sería coherente con lo que yo practico”.