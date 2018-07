Maradona estalla contra la FIFA: “Colombia sufrió un robo monumental”

Maradona cargó contra el árbitro del Inglaterra - Colombia, al que llama "ladrón"

Diego Armando Maradona ha vuelto a ser protagonista, esta vez por sus polémicas declaraciones tras el Inglaterra – Colombia en las que carga contra la FIFA asegurando que fue un “robo”. Durante el programa De la Mano del Diez, emitido en Telesur, el argentino dijo tener “clarísimo” que el árbitro se “inventó un penalti” que supuso el 1-0 del cuadro que dirige Gareth Southgate.

El Pelusa se mostró muy triste por lo sucedido, más aún teniendo en cuenta que se produjo un cambio de presidente en la UEFA recientemente: “Estoy conmovido porque cuando hablé con Infantino la primera vez, o sea cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo. Y hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa”.

“Yo lo tengo clarísimo, Geiger, estadounidense, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil, que fue que Nigeria lo acusó en la FIFA y le dieron seis meses de suspensión”, comentó. Maradona justifica su postura diciendo que es falta del delantero inglés del Tottenham y acusa al árbitro de no pedir el VAR: “se trató de un penal que no es penal, es foul de Kane. ¿Por qué no pidieron el VAR?”.

El ex futbolista argentino prosiguió con sus críticas al árbitro estadounidese y aseguró que “sabrá mucho de béisbol, pero de fútbol no tiene ni idea”, para posteriormente decir directamente que es un “ladrón”. “No se puede creer, vuelvo a pedir disculpas al pueblo colombiano porque los jugadores no elegimos los árbitros, los árbitros los elige Collina, que lo eligió Infantino para cambiar la nueva FIFA de ladrones y arregladores y hoy vimos todo lo contrario: una FIFA vieja y arreglada”

Las críticas de Maradona a la FIFA llegan después de sus lamentables espectáculos en los partidos de Argentina, a los que acudía como embajador del máximo organismo del fútbol español, y de los rumores que apuntan a que tendría que dejar su cargo de embajador de la FIFA tras el show que está montando en el Mundial de Rusia.

El que fuera campeón del mundo con Argentina en México 1986 destaca el buen papel de los cafeteros sin su estrella y recalca que “Inglaterra no pudo entrarle a Colombia, Colombia le jugó como podía, con lo que tenía, sin James, sin un creador, pero grité el gol de Colombia como si hubiese cabeceado yo porque no es posible, esto hay que denunciarlo… yo le digo a Infantino, eso no puede quedar así”.