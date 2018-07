Mónica Marchante, a María Gómez: “¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo?”

Mónica Marchante, periodista de Movistar+ con una dilatada e impecable trayectoria profesional, ha mostrado su rechazo a toda la campaña viral que se está montando en torno a los actos de machismo cometidos contra María Gómez, la única reportera que Mediaset ha desplazado al Mundial de Rusia y que está acaparando popularidad más por enarbolar la bandera del feminismo.

“Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa”. Se puede decir más alto o con más emoticonos o rodearlo de hastags, pero no se puede decir más claro. Con una sola frase Mónica Marchante ha expresado su punto de vista en la polémica que se ha creado en torno a María Gómez, la reportera estrella de Mediaset del Mundial de Fútbol de Rusia, acosada ante la cámara.

En la víspera del partido en octavos España-Rusia, mientras María Gómez hacía su trabajo ante las cámaras un aficionado le plantó un beso en la mejilla y salió corriendo. Una secuencia que la periodista no dudó en compartir en redes sociales y se viralizó al instante.

Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) June 30, 2018

El caso de la que fuera colaboradora en el programa de Florentino Fernández y Dani Martínez no ha sido el único sufrido por colegas durante el Mundial de Rusia 2018. Colegas de televisiones colombianas, brasileñas o suecas han sufrido el mismo tipo de comportamientos machistas, pero el caso de María Gómez, de 31 años de edad y más de 40.000 seguidores en Twitter, ha desatado en nuestro país la polémica sobre lo que es machismo o no (en pleno año del #MeToo) y lo que es profesionalidad o no y de la mano de una colega, Mónica Marchante, de 49 años.

Mónica Marchante lo expresó por escrito en sus redes sociales:

“Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva…

No soporto la hipocresía. Y menos con este tema. Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente en la calle porque no vales para otra cosa?? Venga coño!! Clara Rodríguez lleva 3 mundiales y 2 Eurocopas (q yo sepa) haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo xq no es joven ni guapa, es una chica normal, que trabaja muy bien.

Nunca se ha quejado de machismo. No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención. Ah, por cierto, si es machista que te llamen guapa… qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes“.

María Gómez es la única mujer al frente de las cámaras del equipo de Mediaset desplazado a Rusia.