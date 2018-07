Forsberg mete a Suecia en cuartos 24 años después

Venció 1-0 a Suiza y obtiene el billete para cuartos 24 años después La última vez que lo hizo fue en Estados Unidos 1994

Nadie dijo que la vida sin Ibrahimovic fuera fácil, pero nadie le está echando de menos en este Mundial 2018. Contra todo pronóstico, igual que se metieron en Rusia, Suecia está en cuartos de final. Sufrieron lo que no está escrito, perdonaron lo imperdonable, pero ganaron con justicia gracias a un gol de Forsberg mediada la segunda mitad. 1-0 para los amarillos ante Suiza y a esperar un rival que saldrá del Colombia-Inglaterra. Sin hacer ruido el conjunto del norte de Europa está entre los ocho últimos candidatos a levantar el título en Rusia. Su camino hasta el momento es impecable, dejando en el camino a Holanda e Italia y clasificando como primera en un grupo en el que México y Alemania partían como claras favoritas.

Desde los primeros minutos se encargaron de demostrar que si estaban ahí no era fruto de la casualidad. Su asfixiante presión les hizo borrar a los suizos del mapa durante al comienzo, pero perdonaron mucho. Con la pólvora de Berg mojada, avisaron y de qué manera, pero sin encontrar suerte.

Avisó hasta tres veces el punta. En la primera se quedó solo ante Sommer, pero la mandó a las nubes. Al intentar sacarla desde atrás, los suizos se hicieron un lio y de nuevo le quedó una clarísima, pero apareció providencial Akanji. Pasada ya la media hora, cuando los centroeuropeos se habían empezado a recomponer, Sommer tenía que meter la mano para evitar el primero del 9 nórdico.

Ekdal tampoco estuvo fino de cara a puerta. El pivote dispuso de dos muy claras y también las falló. Llegando desde segunda línea y en carrera se encontró con un balón en la frontal y la mandó fuera. Después, hizo lo propio con un balón que se encontró en el segundo palo, sin nadie que le estorbase.

Pese a gozar de oportunidades de la mano de Zuber o Xhaka, Suiza se marchaba al descanso con el regalo del empate. Pero los suecos han roto con uno de los mantras de este deporte. La generosidad se suele pagar cara, algo que no sucedió en este caso, no sin sufrimiento. Los de Petkovic lo intentaron, aunque no supieron aprovechar la vida que los nórdicos les habían dado.

Justicia sueca

La segunda parte fue intensa, aunque sin ocasiones demasiado claras para ambos equipos. Los minutos se sucedían y los centroeuropeos comenzaban a dominar y trataban de acercarse al área de los nórdicos, sin mucho éxito. Cada contra sueca daba más sensación de peligro que cada acercamiento de los suizos y en una de esas llegó el gol. Forsberg cazó un balón en el pico del área izquierda, se fue hacia dentro e incomprensiblemente se vio con opción de disparo. El desajuste helvético fue total y el sueco no se lo pensó. Su disparo desde la frontal llega a tocar en Akanji, que desvió y despistó a un hasta entonces acertado Sommer.

A partir de ahí, 20 minutos de asedio constante de los suizos, que vuelven a toparse una vez más con la barrera de los octavos de final. Seferovic la tuvo con el tiempo casi cumplido, pero se encontró con Olsen, que paró quizás la más clara de Suiza en los 90 minutos que duró el choque. Los suecos sufrieron, aunque se mostraron muy enteros y sólidos, conscientes de lo que tenían a alcance de la mano y que terminaron logrando.

En la última jugada del partido apareció el VAR, aunque de manera meramente anecdótica y para volver a acertar. Olsson encaraba sólo la portería rival y fue derribado por Lang. Damir Skomina, el colegiado del encuentro decretó penalti, pero tras revisarlo, vio que la acción fue fuera del área. Finalmente, el resultado no se movió. El videoarbitraje influyó en el resultado, aunque en este caso no fue determinante.