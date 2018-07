Colombia – Inglaterra, en directo

Sigue en directo el partido de la Selección de Colombia contra Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018

¡Suenan los himnos de Colombia e Inglaterra!Apenas diez minutos para que arranque el partido en el Otkrytiye Arena. ¡Los jugadores ya se preparan en el túnel de vestuarios!En el once de Colombia no estará definitivamente James Rodríguez, que no se recuperó al 100% de sus molestias. Sin él, el centro del campo lo forman hoy Barrios, Carlos Sánchez y Lerma. Más consistencia. Las única duda que arrastraba Southgate en el once de Inglaterra era la de Dele Alli o Loftus-Cheek. Se acabó imponiendo el centrocampista del Tottenham.Hay un antecedente mundialista entre Colombia e Inglaterra previo a este encuentro. En el Mundial 1998 de Francia, los ingleses dejaron fuera a los cafeteros tras vencer en el último encuentro de la fase de grupos (0-2). Los goles de Darren Anderton y David Beckham dan la única victoria en competición a los británicos.Un profesor de matemáticas, el estadounidense Mark Geiger, será el encargado de dirigir el encuentro en el Otkrytiye Arena. El árbitro, que ya pitó el Portugal-Marruecos (1-0) y el Corea del Sur-Alemania (2-0), estará acompañado del canadiense Joe Fletcher y el también americano Frank Anderson.

Y así sale Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Ashley Young; Harry Kane y Sterling.Así salta la selección de Colombia: Ospina; Arias, D. Sanchez, Yerry Mina, Mojica; Barrios, Carlos Sánchez, Lerma; Cuadrado, Quintero; y Falcao.¡Ya tenemos los onces de ambos equipos!Quedan dos horas para el arranque de este Colombia – Inglaterra. Sin duda, uno de los enfrentamientos más parejos de estos octavos de final del Mundial 2018 de Rusia.Colombia e Inglaterra ya conocen a su rival de pasar de ronda, Suecia ya es cuartofinalista tras vencer a Suiza por 1-0 con el gol de Forsberg.

El ganador de este cruce se mediría en cuartos al vencedor del Suecia - Suiza. Un choque, a priori, asequible para que el vencedor del Colombia - Inglaterra avance a las semifinales del Mundial 2018.Por su parte, la selección inglesa llega a este cruce de octavos de final después de haber acabado como segunda en su grupo. Se impusieron en las dos primeras jornadas a Suiza y Panamá, pero sucumbieron por 1-0 contra Bélgica, por lo que perdieron la primera plaza en la primera fase. Liderados por Harry Kane, Inglaterra es una de las favoritas para llegar a la final después de que España cayese eliminada. Los colombianos acabaron primeros en su grupo pese a haber caído derrotados en la primera jornada ante Japón. Frente a Polonia y Senegal se impusieron con un buen fútbol, misma imagen que buscarán ofrecer contra una Inglaterra que va de tapada.¡¡Muy buenas tardes!! Arrancamos el directo de este apasionante Colombia - Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2018. Ambas selecciones buscarán clasificarse para los cuartos en la parte denominada como fácil del cuadro.