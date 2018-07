Luis Rubiales ya tiene tomada la decisión y quiere que la selección española tenga nuevo entrenador antes de dos semanas Del Bosque, Luis Enrique, Setién, Míchel, Quique Flores... empieza el casting del nuevo seleccionador de España.

Fernando Hierro no seguirá como entrenador de la selección española. España se despidió del Mundial 2018 de Rusia tras una fea versión de sí misma ante la anfitriona, ante Rusia, esa que ya algunos daban por eliminada de antemano. La decisión ya está tomada y el malagueño se despide tras este periplo del cargo de seleccionador.

Los cuatro partidos de Fernando Hierro al frente de España no han dejado un buen sabor de boca como para que se plantee su continuidad. No sólo el descalabro en octavos de final, sino una fase de grupos en la que el equipo sufrió, mostró debilidades y una serie de despistes impropios del nivel de jugadores como los que conforman La Roja. Al malagueño se le ha criticado su falta de mano dura en la toma de decisiones. Los cambios, la portería, el centro del campo, el delantero centro e incluso el estilo… todo estaba cuestionado.

La reacción de Hierro ante los problemas del equipo no ha sido la esperada. Ya fue un marrón recoger el cargo de seleccionador tras la destitución de Julen Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo fulminó y decidió cambiar lo mínimo, tomando la vía interna para ocupar el banquillo. Pero el malagueño no ha estado a la altura.

El propio Luis Rubiales tenía tomada ya la decisión de dejar de contar con Fernando Hierro como seleccionador. Antes incluso del enfrentamiento ante Rusia. La continuidad del malagueño no se hubiera dado ni aunque éste hubiera ganado el Mundial. No tenía opciones. El presidente de la RFEF ya dejó claro entre líneas que no seguiría pese a estar “muy orgulloso” de su trabajo: “En las próximas semanas veremos que es lo mejor para todos”.

Rubiales comenzará en los próximos días con el casting de entrenadores para coger el cargo que dejará Fernando Hierro. A éste, el nombre que más le atrae para ponerse al mando de La Roja no es otro Vicente del Bosque. Pero el del ex seleccionador no es el único nombre que se baraja y n los próximos días comenzarán a sonar de nuevo posibles candidatos al banquillo nacional.

“Es o ha sido un placer”

“Fue un placer haberlos entrenado y haberlos dirigido. Por mi parte no hay ningún reproche, sólo autocrítica, y empezando por mí. Si alguien entiende que hay que pedir responsabilidades por lo que ha sucedido, yo pongo la cabeza”, decía Fernando Hierro instantes después de la eliminación ante Rusia, unas palabras que después matizaría: “Es y ha sido un placer. No es una decisión mía seguir. Después de la eliminación mi situación es lo de menos”.

Hierro dejó la responsabilidad de su cargo en Luis Rubiales, incluso la posibilidad de seguir, pero el propio malagueño sabe que la decisión ya está tomada y su continuidad es una quimera. En las próximas horas se hará oficial la escueta etapa de Fernando Hierro en el banquillo de la Selección española.