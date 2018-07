Los seis culpables del fracaso de España en el Mundial

España cayó en octavos del Mundial de Rusia. Nos faltó suerte, sí. La misma que tuvimos ante Irán y Marruecos para no haber caído en la primera fase. Estos son los seis grandes culpables de la eliminación de la selección española en el Mundial que sólo puede denominarse con una palabra: FRACASO.

Luis Rubiales

El presidente de la RFEF actuó de buena fe pero por impulso al echar a Lopetegui. La cagó. No era el momento de ponerse estupendo sino de tener mano izquierda y tragaderas, porque ser presidente no es siempre dar un golpe en la mesa, a veces hay que saber mirar hacia otro lado. A Rubiales le puso su ímpetu y tomó una decisión más que valiente, temeraria. A partir de ahí todo fue mal.

Fernando Hierro

Le tocó comerse un marrón que no era el suyo, pero no estuvo a la altura. Demasiado previsible en las alineaciones y en los cambios sólo agitó un poco el equipo ante Rusia y quizá ya era demasiado tarde. Se encabezonó en no cambiar de portero y ha mantenido a jugadores fuera de forma como Silva los cuatro partidos. Le ha venido grande el cargo y por eso no seguirá como seleccionador de España.

De Gea

Ha hecho un Mundial impropio de su talento. Se comió el gol de Cristiano en el primer partido y todo se le torció. Puede que ver el careto de Pedro Sánchez en Las Rozas ya le amargara el Mundial antes de llegar a Rusia. Estuvo nervioso, superado en todo momento y transmitiendo inseguridad en cada acción. Demasiado poco para un portero que será la semana que viene el mejor pagado del mundo.

Iniesta

Nunca debió ir a este Mundial. Ha sido un grande pero su tiempo se acabó hace al menos dos años. Esta temporada se le han visto las costuras todo el tiempo y la única razón para llevarse a Iniesta a Rusia era porque se llama Iniesta. Es una lástima, pero igual que se acabaron los Iker, Puyol, Xabi Alonso, Xavi, Villa o Torres también se nos ha acabado Andrés Iniesta.

Silva

Irreconocible. Sin desborde ni velocidad ni gol. Debía ser su Mundial por edad, experiencia y talento y ha sido uno de los peores jugadores de España, empeorando lo presente. Ha sido muy regular en su mediocridad y Hierro le ha hecho titular en todos los partidos, algo difícil de comprender.

El plan B

Ninguno de los que ha salido del banquillo, a excepción de la aportación de Nacho, Aspas y Rodrigo, ha mejorado a los titulares. Ni Lucas, ni Thiago, ni Asensio, que han jugado una vez cada uno desde el inicio, han conseguido dar el aire fresco que se esperaba de ellos. Incomprensible también la decisión de que Saúl no haya jugado ni un minuto en este Mundial.