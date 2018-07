Ramos no pudo contener las lágrimas: “Nos hemos dejado los huevos”

Sergio Ramos atendió a los medios tras la eliminación de España ante Rusia del Mundial muy emocionado. El combinado nacional no fue capaz de doblegar en 120 minutos a una selección anfitriona, que supo resistir para terminar saliendo victoriosa en los penaltis.

Sin reproches

“La verdad es que es durísimo. Siempre que te eliminan es muy doloroso. Hicimos todo y no pudo ser. Nos hemos dejado el alma, nos hemos dejado los huevos, no se nos puede exigir nada. Nos han llevado a los penaltis que era la única manera de crearnos peligro, son una lotería y nos ha tocado perder. Como capitán estoy orgulloso y cuando perdemos somos más españoles”.

Jugada del VAR

“No la he visto, pero me coge a mí como protagonista. Me impide rematar, pero ya no podemos cambiar nada. Lo han repetido y han decidido no pitarlo”.

Fin de una generación

“Esperemos que no. Creo que hay equipo para seguir soñando. Hoy nos hemos vuelto a reivindicar y ojalá podamos seguir jugando. Los que sigan, se vayan o se incorporen que lo hagan con estas ganas”.