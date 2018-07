Gerard Piqué hizo un penalti de libro al borde del descanso durante el duelo de octavos de final entre España y Rusia. El central del Barcelona cortó de espaldas, pero con la mano un remate de cabeza de Dzyuba que iba a portería. El colegiado holandés Kuipers no dudó en sancionar la acción con una pena máxima que anotó el propio Dzyuba.

Piqué protestó al colegiado con timidez, pero su infracción era evidente porque toca con la mano el remate. Además la mano no estaba pegada al cuerpo, sino que estirada impactando de forma más clara en el remate del ariete ruso. Kuipers le enseñó una amarilla por acción.

El defensa culé no estuvo fino en su acción, ya que los cánones no aconsejan saltar con los brazos abiertos y menos en una acción de centro al área. Rusia no perdonó la ocasión que tuvo. Piqué le echó una mano involuntaria al anfitrión.