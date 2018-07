Koke: ” Con Lopetegui se fue nuestro líder, Hierro ha hecho lo que ha podido”

Koke fue de los jugadores que atendieron a los medios de comunicación tras la derrota de España ante Rusia que deja al combinado nacional fuera del Mundial. El jugador del Atlético de Madrid fue triste protagonista al fallar un penalti en la tanda.

Derrota

“Un día duro, no sólo para mí sino para todos los españoles, no esperábamos esto. El equipo ha hecho un gran partido, se pueden corregir detalles, pero no merecimos esto. No hemos tenido la fortuna de los penaltis”.

Sin reproches

“No creo que nos hayamos conformado con el 1-0. Lo teníamos controlado y les queríamos cansar para que salieran. El equipo estaba jugando bien, nos marcaron el penalti y luego nos costó. Esto es fútbol. No hay que reprochar nada a la gente que ha jugado”.

Defensa rusa

“Dentro del campo estábamos cómodos, teníamos la pelota ante 11 tíos metidos en su campo, era difícil entrar. Se han encontrado con una jugada aislada y luego ha sido más difícil”.

El futuro

“No sé si seguirá Hierro como seleccionador o vendrá otro que quiera otro estilo, pero la selección siempre ha estado cómoda así, pero esa ha sido la identidad. Personalmente prefiero que no se pierda”.

Despedida de Iniesta

“No sé si viene un nuevo ciclo, es triste que se vaya Iniesta. Viene gente con ganas e ilusión. Hoy estamos muy dolidos porque no hemos pasado y hay que hacer reflexión y tener la cabeza arriba”.

Lopetegui

“En realidad lo de Lopetegui no nos cambió, sabíamos que había que darlo todo. Se fue el líder, Hierro lo ha hecho lo mejor que ha podido y la gente ha intentado responder de la mejor manera”.