Isco: “Es el día más triste de mi carrera”

Ha sido el mejor jugador de España en el Mundial, pero con un futbolista a gran no vale para hacer un buen campeonato. Hablamos de Isco, que ante Rusia volvió a intentar tirar del carro. No paró de pedirla, de intentar asociarse y de tratar de crear peligro, pero ni este domingo ni en los partidos anteriores estuvo acompañado como debería. El malagueño no compareció ante los medios de comunicación tras la eliminación, pero sí quiso mandar un mensaje a los aficionados horas después a través de sus redes sociales.

“Hoy es el día más triste de mi carrera… Pero esto es el fútbol y esto no para. La vida no para. Toca levantarse como hemos hecho siempre. Orgullo de defender este país”, escribió Isco en sus perfiles oficiales con una foto en la que se le ve abatido sobre el césped tras caer en la tanda de penaltis ante Rusia.

Era el primer Mundial para el jugador del Real Madrid,y no ha sido el campeonato soñado por él. Isco, que sorprendentemente se quedó fuera de la lista de Del Bosque para la cita de 2014 en Brasil, tenía muchas ganas de disputar un Mundial y se le ha notado. Quizás si hay un jugador que ha dado la cara y ha estado a su nivel en los cuatro partidos, ése es el de Arroyo de la miel. Pero eso no es consuelo para él…