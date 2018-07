Fernando Hierro: “Es o ha sido un placer haber entrenado a este equipo”

Fernando Hierro atendió a los medios de comunicación tras la eliminación de España en el Mundial a manos de Rusia. El seleccionador nacional se mostró muy orgulloso de su equipo y dejó su futuro en el aire.

Dolidos

“Compartimos el dolor que tenemos con todos. Veníamos a hacer algo importante y este no era el plan. Esto es fútbol. Han sido muy profesionales y eso es un placer. No hay ningún reproche y si hay alguno es autocrítica mía. Me pongo a la cabeza de las responsabilidades”.

Decisiones

“Yo tomo decisiones y se que luego hay opiniones según el resultado. Nos hemos dejado la vida sabiendo que es muy difícil estar todo el rato atacando. El esfuerzo ha sido bestial”.

Objetivo incumplido

“Creo que ya dijimos que en la primera fase tienes margen de error, pero ahora no. Sabemos de la igualdad que hay. El equipo ha sido muy profesional, todos. Ha sido una maravilla entrenarlos. Tenemos mucho dolor, ya que nuestro objetivo era venir a ganar el Mundial”.

Juego de España

“No creo que sea hayamos incapaces de generar peligro. El equipo lo ha intentado por todos los lados. Son partidos muy complejos. Hasta el empate estábamos jugando muy bien. Hemos reaccionado tras el gol, hemos estado bien después del descanso… Ha sido un placer”.

El futuro

“Es y ha sido un placer entrenarlos. No es una decisión mía. Después de la eliminación eso es lo de menos. Lo importante es el resultado. Ningún reproche y ninguna queja”.