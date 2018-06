El fiscal pide tres meses de sanción a Reina por su relación con la Camorra

La Oficina del Fiscal Federal de Nápoles pide una sanción de tres meses sin jugar a Pepe Reina por relacionarse con la Camorra, una organización criminal mafiosa de la región de Campania, tal y como asegura la Gazzetta. El guardameta español fue denunciado ante la Comisión de Disciplinaria de la Federación Italia de Fútbol hace unos meses por haberse relacionado con personas vinculadas a la mafia, y tras hacer las pertinentes investigaciones se ha propuesto esa sanción para el meta, que está en el Mundial de Rusia con la Selección.

A Reina le acusaron de haber mantenido “inapropiadamente relaciones de amistad” con Gabriele Esposito, ya condenado por delitos de criminalidad organizada, y sus dos hermanos, Francesco y Giuseppe, propietarios de una agencia de apuestas Eurobet. Estas relaciones de amistad se habrían concretado en vacaciones, intercambio de favores, coches, entradas, etc.

El fiscal también pide diez meses de sanción para Paolo Cannavaro, hermano del ex central del Real Madrid, y cuatro para Salvatore Aronica. En cuanto a Reina, la información recopilada es algo ambigua, de ahí que la propuesta de sanción sea sólo de tres meses. El fiscal también pide una sanción para el gerente del Nápoles, De Matteis. Sin embago, la impresión es que el Tribunal Federal podría emitir sentencias más leves de las que ha pedido el fiscal.

Esto dijo en su día Pepe Reina para defenderse de este turbio asunto: “Todo lo que ha salido no es nada agradable. No soy una persona involucrada con el entorno del que se habló en los periódicos. Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna relación con clanes, jefes o personas vinculadas a la Camorra. Creía que eran empresarios y me encontré con ellos como lo hice con al menos tres cientas personas más que me presentaron en mis años en Nápoles. Además, me dijeron que eran patrocinadores del club, que tenían contratos comerciales con el equipo. ¿Por qué no iba a confiar?”, ha comentado Pepe.