Manolo el del Bombo pide ayuda a Putin para que le dejen entrar en los estadios del Mundial

A Manolo no le han dejado pasar su bombo para los partidos que enfrentó a España ante Irán y Marruecos

Manolo el del Bombo está viviendo un auténtico drama durante este Mundial. El jugador número 12 de la selección española ha visto cómo en Rusia las estrictas medidas de seguridad que se están llevando a cabo y que, hasta el momento, están siendo un auténtico éxito, le han afectado, ya que su bombo, el que siempre le acompaña y le ayuda para arengar a los aficionados españoles en los estadios, no puede pasar a las diferentes sedes del campeonato.

Sí le dejaron entrar con su bombo en el debut de España en Sochi ante Portugal, pero tras este primer encuentro siempre se ha encontrado con el impedimento de la seguridad de los estadios. Tanto en Kazán ante Irán como frente a Marruecos en Kaliningrado, el equipo de Fernando Hierro si contó con el apoyo de Manolo, pero no de su bombo.

La desesperación ha sido tal que Manolo no ha dudado en pedir ayuda a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, o al propio Putin. “Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones. Pido a España entera, al presidente del Gobierno, que pueda hablar con la FIFA para que esto se solucione. Llevo diez mundiales acompañando a la selección y nunca me había pasado esto”, aseguró el fiel seguidor ante una cámara de Marca. Incluso, durante un entrenamiento de España, dio un paso más y entre lágrimas cantó “Putin, amigo, ayuda a un amigo”.

Este mal trago que se está llevando Manolo el del Bombo podría solucionarse para el próximo partido que España jugará ante Rusia en Moscú. La Real Federación Española de Fútbol ya ha puesto en conocimiento de la FIFA esta situación y parece que ambos, Manolo y su bombo, podrán alentar al equipo español durante el transcendental duelo de octavos de final.