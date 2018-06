Ayala: “Messi no puede llevar todo el peso, necesita la ayuda de los otros 10”

Ayala cree que Messi necesita el apoyo de sus compañeros Según Ayala, ante Francia se podría ver a una Argentina más peligrosa si le juegan de tu a tu

Roberto Fabian Ayala es una leyenda de la selección argentina, con la que llegó a ganar el oro en Atenas 2004. El ex futbolista fue internacional con la albiceleste en 115 ocasiones y ahora está en Rusia siguiendo a su selección como comentarista. Ayala sigue confiando en los de Sampaoli para ganar el Mundial de Rusia 2018, aunque cree que Messi no debe ser quién lleve el peso del equipo o marcar todos los goles, sino que necesita la ayuda de los otros 10 jugadores que hay en el terreno de juego.

Pregunta: ¿Cómo viste al equipo tras la derrota ante Croacia?

Respuesta: Evidentemente cuando te toca perder de esta manera, bien no se está. Lo que pasa es que vende más hablar de otras cosas que de lo que ha pasado en el juego. Se pierde más energía en eso que en tratar de analizar la derrota.

P: Ha habido muchas críticas a Argentina.

R: Cuando las cosas van mal es porque faltó este jugador, no puso a ese jugador o porque no sacó al otro… A veces se buscan excusas muy rápido para justificar una derrota. Hay que hablar más de los proyectos, por más que Alemania haya sido eliminada, aunque para muchos haya sido una sorpresa, se fue con una idea, un proyecto que viene de hace muchos años con un mismo entrenador que le ha dado resultados, pero también le ha dado lo peor del fútbol alemán, pero siguen creyendo en eso.

P: Y muchas críticas a Messi.

R: Siempre es bueno tener a Messi en tu equipo, pero es mejor tenerlo bajo un funcionamiento, bajo una idea, no que él sea quién tenga que llevar el peso de todo o que tenga que definir todo él, es más lo que se mueve alrededor, de eso se trata. Son jugadores que te pueden ganar partidos, pero también hay 10 jugadores más que tienen que hacer bastante para poder ganar.

P: ¿Crees que Sampaoli va a seguir?

R: Ahora es difícil decir algo, tiene contrato. No creo que por su cabeza pase si se queda o si se va sino por sacar resultados en el Mundial.

P: ¿Ves a Argentina en cuartos?

R: Siempre pienso que va a pasar, siempre pienso que va a ir bien, siempre veo el vaso medio lleno, siempre soy optimista, hay que pensar de esa manera. El partido ante Nigeria nos dio algo más, una prueba de carácter, algo que los jugadores necesitaban. Me da tranquilidad que Argentina haya hecho un partido de esa magnitud, dándose cuenta que a veces con otras cosas también se puede ganar.

P: Argentina va por la parte difícil del cuadro.

R: Si quieres ser campeón del mundo le tienes que ganar a los que se te crucen, nada te va a caer de gracia. Mejor enfrentarse a buenos futbolistas y buenas selecciones porque eso te va a poner en alerta, tal vez te juegan de tu a tu y si a Argentina le juegan de tu a tu puede ser otro equipo, puede aparecer Messi.

P: ¿Cómo ve a Messi, crees que seguirá tras el Mundial?

R: Son decisiones que pasa por uno, es imposible saber lo que va a hacer un jugador después de un evento como este, son decisiones que él tomará. La realidad es que hoy esta aquí y hay que tratar de disfrutarlo, que pueda conseguir resultados y seguir avanzando.

P: ¿Quién es su favorito para ganar el Mundial?

R: Siempre creo y quiero creer que Argentina va a ganar el Mundial. Mientras esté siempre diré Argentina.

P: ¿Te gustaría una final Argentina-España?

R: Ojalá.

P: ¿Cómo ve el España-Rusia?

R: La anfitriona ya demostró lo que tenía que demostrar. Rusia llegó hasta aquí porque no tiene equipo que lo pueda sostener. España tiene mucho potencial, tiene gol y eso ya es bastante.

P: ¿Qué le parece De Gea?

R: Yo no creo que genere inseguridad, un error lo tiene cualquier portero pero es un gran portero. Si no se hubiese equivocado todos dirían que es un muy buen portero. Un error no puede decir que un jugador es malo y que ya no pueda jugar. Estos momentos son de animarlo y Hierro lo ha hecho muy bien.