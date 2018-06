Senegal – Colombia: partido del Mundial 2018, en directo

se miden en un encuentro en el que ambos equipos lucharán a vida o muerte por su gran objetivo en este Mundial, que no es otro que el deLos sudamericanos parten con cierto favoritismo, pero no podrán confiarse un mínimo si no quieren ver como los leones de Teranga les pasan por encima. El combinado dirigido por José Pekerman se encuentra ante una situación idílica, consi atendemos a lo sucedido en el primer partido de la fase de grupos, en el queenseñada a su mediocentro Carlos Sánchez, nada más iniciarse su andadura en el Mundial. Colombia se repuso y goleó a una floja Polonia, en el segundo encuentro, concomo argumento principal de su candidatura a octavos. Teniendo en cuenta que Japón es favorita en el otro partido frente a los polacos, ya eliminados, el combinado cafetero necesita sumar los tres puntos para firmar su pase matemático a la siguiente fase, que les permitiría seguir soñando en un Mundial en el que cuentan con una de las mejores plantillas de su historia. Senegal, por su parte, comenzó arrasando y sorprendiendo con unt, pero no mostró la misma cara en el segundo choque frente a una Japón que bien pudo hacerse con el triunfo en los últimos minutos, después de remontar hasta en dos ocasiones los tantos del conjunto africano.El jugador del Liverpool todavía no ha explotado en este Mundial y deberá liderar la tripleta completada por Niang e Ismaila Sarr, una de las revelaciones del campeonato, para hacer buena la renta y lograr el pase de la selección africana a los octavos, novedad tras las eliminaciones de Nigeria, Egipto y Túnez.